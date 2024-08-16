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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hakan Aran getirildi

Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hakan Aran seçildi.

AA
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Türkiye Sınai Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Hakan Aran getirildi
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Banka tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, "Bankamız Yönetim Kurulu Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali, 16 Ağustos'ta görevinden istifaen ayrılmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi çerçevesinde Hakan Aran, boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine ve Bankamız Esas Sözleşmesi'nin 16. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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