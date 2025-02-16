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Türkiye, Slovenya'ya ihracatta rekor kırdı

Türkiye, 371,5 milyon dolarla Slovenya'ya tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Haber Merkezi
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Türkiye, Slovenya'ya ihracatta rekor kırdı
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Türkiye ile Slovenya arasında 2011'de imzalanan "Stratejik Ortaklık Belgesi", ikili ilişkilerin birçok alanda ivme kazanmasını sağladı. Belge, bir ticaret taahhüdü içermemesine rağmen iki ülke arasındaki ticari ilişkilerin son yıllarda artmasına katkı sundu. Böylece, taraflar arasındaki ticari ilişkiler de istikrarlı bir büyüme göstermeye başladı.

İki ülke arasındaki işbirliklerinin daha da gelişmesi için, enerji, lojistik, sağlık, inşaat, telekomünikasyon, güvenlik, enerji, petrol ve gaz, ulaştırma, bilişim teknolojileri, otomasyon çözümleri, çelik konstrüksiyon, lojistik ve depolama, alüminyum ve metal, savunma ile havacılık gibi birçok sektörün de büyük potansiyeli bulunuyor.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlenen verilere göre, Türkiye, 371,5 milyon dolarla Slovenya'ya tüm zamanların en yüksek aylık ihracatını gerçekleştirdi.

Türkiye'nin Slovenya'ya ihracatı ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 119,3 arttı.

En fazla ihracat 170,9 milyon dolarla otomotiv sektörü 

Sektörel olarak bakıldığında Slovenya'ya en fazla ihracatı 170,9 milyon dolarla otomotiv endüstrisi gerçekleştirdi.

Otomotiv sektörünün ardından ülkeye, kimyevi maddeler ve mamuller 170,3 milyon dolarlık, çelik sektörü 5,5 milyon dolarlık, elektrik ve elektronik sektörü 4,1 milyon dolarlık, iklimlendirme sanayisi 3,4 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Slovenya'ya, hazır giyim ve konfeksiyon 3,3 milyon dolarlık, makine ve aksamları 3,1 milyon dolarlık, tekstil ve ham maddeleri 3,1 milyon dolarlık, demir ve demir dışı metaller 2,8 milyon dolarlık, madencilik ürünleri 911 bin dolarlık dış satım gerçekleştirdi.

Böylece ocak ayında Slovenya'ya dış satım yapan ilk 10 sektörün 9'u sanayi bünyesinde yer aldı.

İhracat artışında kimya sektörü ipi göğüsledi

Ocak ayında Slovenya'ya ihracatını değer bazında en fazla artıran sektör, 163,7 milyon dolarla kimyevi maddeler ve mamulleri oldu.

İhracat artışında, bu sektörü 31,7 milyon dolarla otomotiv endüstrisi, 2,8 milyon dolarla çelik, 1,8 milyon dolarla hazır giyim ve konfeksiyon, 1,8 milyon dolarla iklimlendirme sanayisi takip etti.

İl bazında bakıldığında ise ülkeye Kocaeli'nden 312,6 milyon dolarlık, İstanbul'dan 18,1 milyon dolarlık, Bursa'dan 17,2 milyon dolarlık, Sakarya'dan 3,7 milyon dolarlık, İzmir'den 3,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.

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