Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı gerçekleştirildi

MÜSİAD Gaziantep Şubesi tarafından gerçekleştirilen Türkiye-Suriye Yatırım ve İş Birliği Programı sona erdi.

MÜSİAD Gaziantep Şubesinden yapılan açıklamaya göre, 22-24 Kasım'da Halep, Çobanbey ve İdlib'te yaklaşık 500 Suriyeli iş insanının katılımıyla düzenlenen program sona erdi.

3 günlük programda yoğun ziyaretler

Uluslararası ticaret buluşmalarından biri olarak tamamlanan ve 3 gün süren programlarda bir dizi ziyaretlerde bulunuldu.

Program ziyaretlerine, Suriye Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'ndan müdürler ile üst düzey temsilciler, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, oda başkanları ve iş dünyasından katılım sağlandı.

