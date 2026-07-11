Türkiye, tatil yapmak için Avrupa'nın en ucuz ülkesi!

Euronews Business, Avrupa'nın en popüler yedi tatil destinasyonundaki fiyat seviyelerini karşılaştırmak amacıyla Eurostat'ın çeşitli mal ve hizmet gruplarına ilişkin fiyat düzeyi verilerini analiz etti.

Analizde yer alan veriler, bir tatilin toplam maliyetini değil, ülkelerin ulusal ortalama fiyat seviyelerini yansıtıyor. Popüler turistik bölgelerde fiyatların ulusal ortalamanın üzerinde olabileceği belirtilirken, örneğin Atina ile Kos Adası'ndaki otel fiyatlarının farklılık göstermesine rağmen her iki destinasyonun da Yunanistan'ın ulusal ortalamasına dahil edildiği ifade edildi.

Karşılaştırma Türkiye, Fransa, İtalya, İspanya, Yunanistan, Portekiz ve Hırvatistan'ı kapsıyor.

Genel fiyat seviyesinde en ucuz ülke Türkiye

Hanehalkı nihai tüketim harcamaları (HFCE) fiyat düzeyi endeksine göre, 2 binden fazla mal ve hizmet dikkate alınarak yapılan hesaplamada Türkiye, genel fiyat seviyesinde listenin en ucuz ülkesi oldu.

AB genelinde 100 Euroya satın alınabilen aynı mal ve hizmet sepeti Türkiye'de 59,6 avroya mal oluyor. Bu da Türkiye'nin AB ortalamasına göre yüzde 40,4 daha ucuz olduğu anlamına geliyor.

Yedi ülke arasında en pahalı ülke ise 100,3 avroluk fiyat seviyesiyle Fransa oldu. Fransa'yı sırasıyla İtalya (97,1), İspanya (91,6), Yunanistan (87,4), Portekiz (86,6) ve Hırvatistan (78,4) takip etti.

Restoran ve otellerde en avantajlı ülke Portekiz

Eurostat'ın "restoranlar ve oteller" kategorisi, dışarıda yeme-içme ile ücretli konaklama maliyetlerini karşılaştırıyor.

Bu kategoride en yüksek fiyat düzeyi endeksi 116 ile Fransa'da bulunurken, İtalya 110,8 ile ikinci sırada yer aldı.

En düşük fiyat seviyesi ise 73,6 puanla Portekiz'de ölçüldü. Böylece Portekiz'de restoran ve konaklama hizmetleri AB ortalamasına göre yüzde 26,4 daha düşük seviyede gerçekleşti.

Türkiye'nin fiyat endeksi 78,3 olurken, Hırvatistan 89,6, Yunanistan 86,1 ve İspanya 85,4 puanla sıralandı.

Gıda fiyatlarında Türkiye en düşük seviyede

Gıda fiyatları incelendiğinde ülkeler arasındaki farkın sınırlı olduğu görülürken, en dikkat çekici istisna Türkiye oldu.

Fransa, gıda fiyatlarında en pahalı ülke olarak öne çıkarken, AB'de 100 avroya mal olan bir gıda sepeti Fransa'da 107,9 avroya ulaşıyor.

Türkiye'de ise aynı sepet 75,6 avroya alınabiliyor. İspanya da 94,6 puanla AB ortalamasının altında kalan tek diğer ülke olurken, kalan ülkelerde gıda fiyatları ortalamanın bir miktar üzerinde seyrediyor.

Alkollü içeceklerde Türkiye açık ara en pahalı ülke

Analizde en büyük fiyat farkı alkollü içeceklerde görüldü. Türkiye, 210,2 puanlık fiyat düzeyi endeksiyle AB ortalamasının iki katından daha pahalı olarak listenin ilk sırasında yer aldı.

Yunanistan 154 puanla ikinci, Hırvatistan ise 133,9 puanla üçüncü sırada bulundu.

En düşük fiyat seviyeleri ise 81,9 puanla İtalya ve 90,1 puanla İspanya'da kaydedildi. Fransa'nın endeksi 100,9, Portekiz'in ise 107,1 olarak hesaplandı.

Alkolsüz içeceklerde ise fiyat endeksi İtalya'da 81,8 ile en düşük, Hırvatistan'da ise 133,5 ile en yüksek seviyede gerçekleşti.

Tütün ve toplu taşımada da Türkiye en ucuz ülke

Tütün ürünlerinde de ülkeler arasında belirgin fiyat farklılıkları bulunuyor.

Türkiye, 25,4 puanlık endeksle açık ara en düşük fiyat seviyesine sahip ülke olurken, Fransa 191,1 puanla listenin en pahalı ülkesi olarak öne çıktı.

İkinci en düşük ülke 64,6 puanla Hırvatistan olurken, diğer ülkelerin tamamı da AB ortalamasının altında yer aldı.

Toplu taşımada da Türkiye 68,3 puanlık endeksle en düşük fiyat seviyesine sahip ülke oldu. Fransa ise 112,8 puanla AB ortalamasının üzerinde kalan tek ülke olarak kaydedildi.

Portekiz, İspanya ve Hırvatistan yaklaşık 80 puan seviyesinde yer alırken, Yunanistan AB ortalamasının hafif altında kaldı.

Deniz ürünlerinde fiyat farkı sınırlı

Deniz ürünlerinde ise ülkeler arasındaki fiyat farklılıklarının diğer kategorilere göre daha düşük olduğu görüldü.

Bu kategoride fiyat düzeyi Portekiz'de 95,4 puandan Yunanistan'da 112,7 puana kadar değişti.

Analizde, bireysel veya hane halkı gelirlerinin karşılaştırmaya dahil edilmediği vurgulanırken, bu nedenle yüksek gelirli ülkelerden gelen turistlerin fiyat farklılıklarını daha düşük gelirli ülkelerden gelen turistlere kıyasla daha az hissedebileceği belirtildi.