Türkiye, OECD ülkeleri arasında enflasyonda zirvede! Ortalamanın 8 katı

Temmuz 2025 itibarıyla Türkiye, OECD ülkeleri arasında en yüksek yıllık enflasyon oranına sahip ülke olarak öne çıktı. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü’nün (OECD) yayımladığı son TÜFE raporuna göre, Türkiye yüzde 33,5’lik enflasyon oranıyla tüm üye ülkeleri geride bırakarak zirvede yer aldı. Bu oran, aynı dönemde OECD ortalaması olan yüzde 4,1’in yaklaşık sekiz katına denk geliyor.

Çift haneli enflasyon yalnızca Türkiye’de gözlendi

OECD raporuna göre, Temmuz 2025 itibarıyla 38 üye ülke arasında çift haneli enflasyon yalnızca Türkiye’de gözlendi. Türkiye, yıllık enflasyon oranı %33,5 ile OECD’de açık ara zirvede yer alırken, ikinci sıradaki Estonya %5,4, Macaristan %4,3 ve Kolombiya %4,9 oranlarıyla Türkiye’nin oldukça gerisinde kaldı. Önceki aya göre %1,5 düşüşle %35’ten %33,5’e gerileyen Türkiye, Meksika ve Polonya ile birlikte en sert düşüşleri yaşayan ülkeler arasında yer aldı.

Buna rağmen enflasyon hâlâ yüksek seviyesini koruyor. Alt kalemlerde ise Temmuz itibarıyla gıda enflasyonu %28, enerji enflasyonu %37,7 ve gıda ile enerji hariç çekirdek enflasyon %35,1 olarak ölçüldü.

Çekirdek enflasyonda da OECD ülkeleri arasında en yüksek oran

Türkiye, gıda ve enerji hariç çekirdek enflasyonda da OECD ülkeleri arasında en yüksek oranı kaydetti. Temmuz 2025’te çekirdek enflasyon %35,1 seviyesindeyken, OECD ortalaması %4,4 olarak belirlendi. Yaklaşık sekiz katlık fark, Türkiye’de maliyet kaynaklı ve yapısal fiyat baskılarının ne kadar güçlü olduğunu ortaya koyuyor.

Enerji fiyatlarındaki artış yavaşladı

Temmuz 2025 itibarıyla OECD genelinde yıllık enflasyon yüzde 4,1 ile sabit kaldı. Haziran ayında yüzde 4,2 olan oran, sınırlı bir gerileme gösterse de Mart 2025'ten bu yana enflasyon yüzde 4 bandında seyrediyor. Enerji fiyatlarındaki artış yavaşladı; Temmuz'da enerji enflasyonu OECD ortalamasında yüzde 0,3’e düştü. Haziran’da bu oran yüzde 0,9 düzeyindeydi.

Gıda fiyatlarında ise yatay seyir dikkat çekiyor. Haziran’da yüzde 4,6 olan gıda enflasyonu Temmuz’da yüzde 4,5 oldu. Her ne kadar genel ortalama sabit kalsa da 21 OECD ülkesinde gıda fiyatları yükseldi. Çekirdek enflasyon ise yüzde 4,4 ile sabit kalmayı sürdürdü.

Artan gıda fiyatlarının etkisi

G7 ülkelerinde Temmuz 2025 itibarıyla manşet enflasyon yüzde 2,6 seviyesinde sabit kalırken, çekirdek enflasyon yüzde 3,0 olarak ölçüldü. Japonya ve Kanada’da enerji fiyatlarındaki gerileme, artan gıda fiyatlarının etkisini sınırladı.

Euro Bölgesi’nde ise yıllık enflasyon Temmuz’da yüzde 2,0 olarak kaydedildi. Gıda fiyatlarındaki artış dikkat çekerken, enerji fiyatlarındaki düşüş hızı yavaşladı. Eurostat’ın Ağustos 2025’e ilişkin öncü verileri, manşet enflasyonun yüzde 2,1’e yükseldiğini, çekirdek enflasyonun ise değişmediğini ortaya koyuyor. Bu gelişmeler, Avrupa Merkez Bankası’nın yıl sonuna kadar para politikasında değişiklik yapmama eğilimini destekleyebilir.

G20 ülkeleri

G20 ülkeleri genelinde yıllık enflasyon Temmuz’da yüzde 3,8 olarak ölçüldü. Bu oran, geçen yılın aynı dönemindeki yüzde 6,7 seviyesinden oldukça düşük. G20 içinde Arjantin hâlâ yüzde 36,6 ile yüksek bir orana sahip olsa da bu ülkenin genel ortalamaya etkisi son aylarda azaldı. Brezilya ve Suudi Arabistan'da enflasyon düşerken, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika’da artış kaydedildi.