Türkiye Trafik Durum Raporu açıklandı: Trafiğin Türkiye ekonomisine yıllık maliyeti 60 milyar dolar

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Esenler Belediyesi Prof. Dr. Sadettin Ökten Şehir Düşünce Merkezi tarafından hazırlanan “Türkiye Trafik Durum Raporu” kamuoyuyla paylaşıldı. Yaklaşık 3 bin kişinin katıldığı araştırma ve saha çalışmaları sonucunda hazırlanan raporda, Türkiye’deki trafik sorununa ilişkin çeşitli tespitlere yer verildi.

İstanbul, Ankara, Eskişehir ve Malatya’da trafik polisleri, sürücüler, zabıtalar ve motokuryelerle yapılan görüşmeler doğrultusunda hazırlanan çalışma; ekonomik kayıplar, kaza istatistikleri ve sürücü davranışlarına dair verileri içeriyor.

İstanbul trafiğinin yıllık maliyeti 10 milyar doları buluyor

Raporun ekonomik etki ve ulaşım verilerine ilişkin öne çıkan başlıkları şu şekilde:

İstanbulluların trafikte kişi başına yılda ortalama 120 saat kaybettiği belirtildi. Trafiğin yakıt, verimlilik kaybı, stres, sağlık harcamaları ve lojistik gecikmeler dâhil toplam maliyetinin İstanbul için 10 milyar dolar, Türkiye geneli için ise 50-60 milyar dolar olduğu kaydedildi.

Türkiye’deki toplam araç sayısının son 10 yılda 20 milyondan 33 milyona yükseldiği bildirildi. Ülkede 1000 kişiye düşen araç sayısı 200 civarındayken, bu oran Avrupa’da 400 seviyesinde bulunuyor.

Sürücü dikkatsizliği ilk sırada

Trafik güvenliği ve kaza verilerine ilişkin raporda yer alan tespitler şu şekildedir:

Katılımcıların %55,5’i trafikteki en büyük problem olarak sürücü dikkatsizliğini, kural ihlallerini ve bilinç eksikliğini işaret etti. Yol kapasitesinin yetersizliği ile otopark sorununu gerekçe gösterenlerin oranı ise %46,3 oldu.

Türkiye'de 2024 yılında trafik kazalarında 6 bin 400 kişi (günlük ortalama 17,5 kişi) hayatını kaybederken, bu sayı 2025 yılında 6 bin 35'e geriledi. Can kayıplarındaki düşüşte araç güvenlik sistemleri ve hızlı acil müdahalelerin etkili olduğu ancak toplam kaza sayısının yüksek seyrettiği vurgulandı.

Araştırmada motokuryelerin yaşadığı teslimat baskısı, uygun şerit/park alanı yetersizliği ve gelir kaygısı nedeniyle trafikte riskli davranışlar sergileyebildiklerine dikkat çekildi.