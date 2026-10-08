Türkiye turizmde 11 basamak yükseldi: Dünya sıralaması değişti

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) karşılaştırılabilir güncel veri setine göre Türkiye, 2024'te 37'nci sırada yer alıyordu. Böylece ülke, son iki yılda da sıralamadaki konumunu bir basamak iyileştirdi.

Türkiye'nin endeks puanı da aynı dönemde yükseldi. 2019'da 4,1206 olan puan, 2026'da 4,3734'e ulaştı. Bu sonuç, yedi yıllık dönemde yüzde 6,1'lik artışa işaret ederken, 2024-2026 dönemindeki yükseliş yüzde 2,5 oldu.

Sürdürülebilir turizm programı örnek gösterildi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin turizm politikasında büyüme hedeflerinin yanı sıra doğal ve kültürel varlıkların korunmasına da odaklandıklarını belirtti.

Ersoy, Türkiye'nin Sürdürülebilir Turizm Programı'nın WEF'in raporunda örnek ülke uygulaması olarak gösterildiğini ifade etti.

Sosyoekonomik etkide güçlü yükseliş

Türkiye, turizmin sosyoekonomik etkisini ölçen göstergede de dikkat çekici bir performans sergiledi. Bu alandaki puanını yüzde 8,3 artıran Türkiye, söz konusu göstergede dünyada en fazla gelişme kaydeden ikinci ülke oldu.

Türkiye'nin 2024'ten bu yana "Seyahat ve Turizmin Sosyoekonomik Etkisi", "Seyahat ve Turizm Talebinin Sürdürülebilirliği" ve "Çevresel Sürdürülebilirlik" göstergelerinin üçünde de ilerleme sağladığı belirtildi.

Seyahat ve turizm talebinin sürdürülebilirliğine ilişkin göstergede Türkiye'nin puanı yüzde 5,1 yükseldi.

2 bin 650'den fazla tesis sertifika aldı

WEF raporunda, Türkiye'nin 2022'de Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (GSTC) ile iş birliğiyle hayata geçirdiği Ulusal Sürdürülebilir Turizm Programı da öne çıkarıldı.

Program kapsamında 2 bin 650'den fazla konaklama tesisi GSTC sertifikasyonu aldı. Sertifikasyon uygulamasının 2030'a kadar Türkiye'deki tüm konaklama tesisleri açısından zorunlu hale getirilmesi hedefleniyor.

Mehmet Nuri Ersoy, turizm sektörünün tüm paydaşlarıyla birlikte Türkiye'nin rekabet gücünü artırmaya ve sektörde elde edilen kazanımları kalıcı hale getirmeye yönelik çalışmaların sürdürüleceğini kaydetti.