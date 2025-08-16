Türkiye, üç ay aradan sonra ABD tahvilinde alıma döndü

ABD Hazine Bakanlığı verilerinden derlenen bilgiye göre Türkiye, Haziran ayında 648 milyon dolar tutarında ABD Hazine tahvili alımı gerçekleştirdi ve elindeki toplam tahvil miktarı 7 milyar 691 milyon dolara ulaştı.

Türkiye'nin elindeki tahvillerin 5 milyar 525 milyon dolarlık kısmı uzun dönemli olurken, kısa dönemli tahvil miktarı 2 milyar 166 milyon dolara geldi.

Türkiye'nin Şubat sonunda 20 milyar 471 milyon dolar ile rekor seviyede ABD tahvili bulunuyordu. Ancak sonraki üç ayda yapılan 13 milyar 428 milyon dolar satışla birlikte Mayıs sonunda bu miktar 7 milyar 43 milyon dolara indi. Haziran alımlarıyla birlikte trend yeniden yukarıya dönmüş oldu.