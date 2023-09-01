“Türkiye ucuz satılıyor” mottosu artık geçerli değil

Yüksek sezonda otel doluluklarının beklenen düzeyde olmamasının nedenleri ile ilgili değerlendirmeler yapılırken bunun sektörde bazı konuların tartışılmasına vesile olduğu belirtiliyor.

Konuyla ilgili tartışmaları değerlendiren eski Turizm Bankası uzmanlarından Kayhan Taner Özen “Bu, eskilerin deyimiyle 'Bir musibet bin nasihattan iyidir' ile ifade edilen bazı konuların yaşanarak anlaşılması için vesile oldu” diyor.

Geceleme sayısının azalmasının ziyaretçi sayısındaki artışı anlamsız kıldığını söyleyen Özen, “Yüksek sezonda otel dolulukları beklendiği düzeyde olmadı. Ortalama konaklama süresi de 9 günden 7 güne geriledi. Konaklama geliri doluluk ile ölçülür, otele girip çıkan kişi sayısı ile değil” diyor ve ekliyor: “Bu durum, konaklama sektörünü fiyat artışı yapmak için ortam olduğuna inandırdı” diyor.

Doluluk oranlarındaki düşüşe rağmen otellerin bu yıl iyi para kazandığını belirten Özen şunları söylüyor:

“İstatistik ölçüm metotları değişmediyse uluslararası turizmden elde edilen kişi başı geliri yüzde 40 artırmak büyük başarıdır. Oteller 2022 yılında fiyatlarını artırarak iyi kazanç elde etti, ülkeye de beklenmeyecek kadar yüksek miktarda döviz girişi sağladı.

2022 de uluslararası turizmde kişi başı gelir 1.073 dolar olarak gerçekleşti. Bu rakam 2019'da 1.014 dolardı. 2022 Türkiye rakamı ise 816 dolardır. Bu rakam Türkiye tarafından 2019 için 583 dolar olarak beyan edilmiş. Türkiye’nin uluslararası turizmden turist başına geliri yüzde 40 artış ile 2019’daki 583 dolardan 2022’de 816 dolara çıktı.”

Türkiye’de otel dolulukları düşerken İspanya’da yükseliyor

Türkiye’de yüksek sezonda bile oteller beklenen düzeyde doluluk sağlamazken İspanya otel dolulukları fiyat artışına rağmen rekor yılı 2019’un üzerine çıktı.

Türkiye’de otellerin doluluk oranlarındaki düşüşün ev kiralamalarının artması ve fiyatların yükselmesinden kaynaklandığı yorumları yapılırken turiste ev kiralama uygulamasının en yaygın olduğu İspanya’da fiyatlar da arttığı halde böyle bir sorun yaşanmıyor.

İspanya’da fiyatlar da doluluk da arttı

İspanya'daki otellerde gecelik konaklamalar geçen yıla göre yüzde 11 artarak 2019’un üzerine çıktı. Fiyatlar da 2019’a göre yüzde 6,3 arttı.

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü’nün (INE) Otel Turizmi Durum Endeksi’ne göre, yalnızca Temmuz ayında 43,1 milyondan fazla geceleme oldu. Bu, 2022’nin aynı ayına göre yüzde 2,5 daha yüksek. INE verilerine göre İspanya’da temmuz ayında otel doluluk oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti. Temmuz ayı otel fiyatları da oda başına ortalama 129 Euro olarak gerçekleşti. Bu da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,3 artışa karşılık geliyor.

Kategorilere göre bakıldığında ortalama fiyat beş yıldızlı otellerde oda başına gecelik 299, dört yıldızlı otellerde 135 ve üç yıldızlı otellerde 110 euro.

İstanbul’da yüzde 8,4 düştü

Türkiye’de ise İstanbul, Antalya ve diğer illerde doluluklar düştü.

STR Global verilerine göre Temmuz ayında İstanbul’da otel dolulukları yüzde 8,4 düşüşle yüzde 73,3 olarak gerçekleşti. Bu oran 2019’da yüzde 81,7, 2020’de yüzde 26, 2021’de 69,4 ve 2022’de yüzde 80 idi.

İstanbul'da temmuzda ortalama günlük satılan oda bedeli; 162,94 Euro olarak gerçekleşti. Oda bedelinde 2022’ye göre yüzde 2,7’lik artış gerçekleşti.

Antalya’da yüzde 5,6 düşüş

Antalya Bölgesi Temmuz 2023 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,6 düşüşle yüzde 70,5 oldu. Antalya’da ortalama günlük satılan oda bedeli 313 Euro olarak 2022’ye göre yüzde 12,9 arttı.

Anadolu’da arttı

STR verilerine göre Anadolu'da Temmuz 2023 otel dolulukları bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2,7 artışla yüzde 54,3 olarak gerçekleşti. Ortalama günlük satılan oda bedeli 69,94 Euro oldu ve 2022 Temmuz ayına göre yüzde 25,9 arttı.