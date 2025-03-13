  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını yaptı
Takip Et

Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını yaptı

Ukrayna’ya giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat temaslarda bulundu. Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını yaptı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, görüşmelerle ilgili "Ukrayna’nın ihtiyaçlarının hızlı şekilde giderilmesinde işbirliği imkanlarını ele aldık” dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını yaptı
Takip Et

ANKARA (EKONOMİ)- Resmi görüşmelerde bulunmak üzere Ukrayna’ya giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın temasları sürüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinden faaliyet gösteren 20’nin üzerinde şirketin temsilcisiyle Kiev’de Ukrayna’nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Topluluklar ve Bölgeleri Kalkındırma Bakanı Oleksi Kuleba ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirterek,  “Ülkemizden müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren 20'den fazla şirketin temsilcileri ile Ukrayna tarafından ülkenin yeniden inşası ile ilgili kamu kurumları yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin de iştirak ettiği toplantıda savaş sonrası süreçte Ukrayna’nın hızlı bir şekilde ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaralarının sarılmasında öncelikli işbirliği alanlarını ele aldık” dedi.

Beyaz Saray'da yapılan toplantıya damga vuran çorap! Trump: Odaklanmaya çalışıyorum ama...Beyaz Saray'da yapılan toplantıya damga vuran çorap! Trump: Odaklanmaya çalışıyorum ama...Dünya
Emekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımının etki analizi yapıldı! İşte bütçeye maliyetiEmekli bayram ikramiyesi ve doğum yardımının etki analizi yapıldı! İşte bütçeye maliyetiEkonomi
Ekonomi
Kaspi.kz, Rabobank'ın Türkiye'deki birimini almak için görüşüyor
Kaspi.kz, Rabobank'ın Türkiye'deki birimini almak için görüşüyor
Diyarbakır’da çiftçiye IPARD’dan 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak
Diyarbakır’da çiftçiye IPARD’dan 158 milyon TL hibe desteği sağlanacak
Tarım Bakanı Yumaklı: Hedefimiz Ukrayna ile tarımsal ticaret hacmini artırmak
Tarım Bakanı Yumaklı: Hedefimiz Ukrayna ile tarımsal ticaret hacmini artırmak
Rus turistler Amasra'ya akın etti!
Rus turistler Amasra'ya akın etti!
Merkez Bankası rezervlerinde 4,5 milyar dolar artış
Merkez Bankası rezervlerinde 4,5 milyar dolar artış
KKM’de düşüş sürüyor!
KKM’de düşüş sürüyor!