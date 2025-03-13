Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını yaptı

ANKARA (EKONOMİ)- Resmi görüşmelerde bulunmak üzere Ukrayna’ya giden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Ticaret Bakanı Ömer Bolat’ın temasları sürüyor.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’de müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektörlerinden faaliyet gösteren 20’nin üzerinde şirketin temsilcisiyle Kiev’de Ukrayna’nın Yeniden İmarından Sorumlu Başbakan Yardımcısı ve Ukrayna Topluluklar ve Bölgeleri Kalkındırma Bakanı Oleksi Kuleba ile bir araya geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Bolat, Türkiye-Ukrayna Yeniden İnşa Görev Gücü ilk toplantısını gerçekleştirildiğini belirterek, “Ülkemizden müteahhitlik ve teknik müşavirlik sektöründe faaliyet gösteren 20'den fazla şirketin temsilcileri ile Ukrayna tarafından ülkenin yeniden inşası ile ilgili kamu kurumları yetkilileri ve özel sektör temsilcilerinin de iştirak ettiği toplantıda savaş sonrası süreçte Ukrayna’nın hızlı bir şekilde ihtiyaçlarının giderilmesi ve yaralarının sarılmasında öncelikli işbirliği alanlarını ele aldık” dedi.