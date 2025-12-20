Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı yapıldı

Şimşek, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-Umman Karma Ekonomi Komisyonu (KEK) 13. Dönem Toplantısı vesilesiyle Umman Ticaret, Sanayi ve Yatırım Teşvik Bakanı Yousef ve heyetiyle verimli görüşmeler yaptıklarını bildirdi.

"17 alanda KEK İşbirliği Protokolü imzaladık"

Görüşmelerin detayına ilişkin bilgi veren Şimşek, "Bu görüşmelerde enerji, eğitim, sağlık ve ulaştırma dahil 17 alanda KEK İşbirliği Protokolü imzaladık. Eğitim alanında işbirliği ve tecrübe paylaşımı mutabakat zaptını imzaladık. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması müzakerelerinin en kısa sürede sonuçlanmasının önemini vurguladık." değerlendirmesinde bulundu.

Şimşek, organize sanayi bölgelerinde işbirliğini artırma konusunda görüş birliğine vardıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"TOBB ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-Umman Yuvarlak Masa Toplantısı'nda mevcut projeleri ve yeni fırsatları iş dünyamızla birlikte ele aldık. Bu toplantının, geçen yıl yapılan görüşmeler gibi ülkelerimiz için somut sonuçlar üretmesini bekliyoruz."