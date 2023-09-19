Türkiye-Ürdün İş Forumu'nda ekonomik iş birliğinin güçlendirilmesi görüşülüyor

Ticaret Bakanlığının koordinasyonunda Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından Amman Ticaret Odası işbirliğiyle düzenlenen foruma, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Erdem Ozan da katıldı.

Türk heyetine başkanlık eden UİB Genel Sekreter Yardımcısı Ayşe Mehtap Ekinci, forumdaki konuşmasında ticaretin karşılıklı şekilde serbestleşmesine yönelik güçlü bir döneme girildiğini ve iki ülke arasındaki bu yönelim ve isteğin sahada yansımalarını beklediklerini söyledi.

Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin temelini 1947'de imzalanan Dostluk Anlaşması'nın oluşturduğunu, Amman'daki Türk Büyükelçiliğinin 28 Nisan 1947'den bu yana faaliyet gösterdiğini anımsatan Ekinci, temel amacın Ürdün'le ilişkileri bölgesel barışa, istikrara ve refaha katkı sağlayacak şekilde geliştirmek olduğunu kaydetti.

İki ülke arasındaki ticaret hacminin 2022'de 1,1 milyar doları aştığına dikkati çeken Ekinci, "Temel hedefimiz, dış ticareti ve karşılıklı yatırımları artırmak. iki ülke arasındaki ticaret hacmini orta vadede 2 milyar doların üzerine çıkarabileceğimize inanıyoruz." dedi.

İki ülke arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması çağrısı

Amman Ticaret Odası Başkanı Halil el-Hac Tevfik ise iki ülke arasındaki ticaret hacminin geçen sene yüzde 27 arttığını belirtti.

Bunun Ürdün'ün Türkiye'den ithalatının yüzde 31,5 artışla 909,2 milyon dolara çıkmasından kaynaklandığını söyleyen Tevfik, iki ülke arasında yeni bir serbest ticaret anlaşması hazırlanması için müzakerelerin başlaması çağrısında bulundu.

"Türkiye'nin Ürdün'le ilişkileri çok boyutlu"

Forum kapsamında açıklamalarda bulunan Büyükelçi Ozan ise Türkiye'nin Ürdün'le ilişkilerinin çok boyutlu olduğunu; ekonomik ve ticari alanlardaki güçlü işbirliğini daha da artırmanın öncelikli hedefler arasında yer aldığını ifade etti.

Karşılıklı çıkarlara hizmet edecek, işbirliğini geliştirecek her türlü adımı atmaya hazır olunduğunu kaydeden Ozan, ekonomik işbirliğine yeni bir ivme kazandırmanın zamanının geldiğini vurguladı.

Ozan, ilerleyen dönemde Türkiye ve Ürdün'ün her alanda daha güçlü şekilde işbirliği yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

Türkiye ve Ürdün'den 31'er firmanın yer aldığı forum, perşembe günü sona erecek.

Türk şirketlerinden yetkililerin bugün gıda, mobilya, makine, yedek parça, tekstil ve giyim, demir ve diğer madenler, otomobil, kimya, elektrik ve elektronik, zeytin ve zeytinyağı sektörleri, deri, gemi, yat ve hizmet alanlarında faaliyet gösteren 31 Ürdünlü firma ile görüşmeler yapması bekleniyor.