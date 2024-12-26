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Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda emir verebilme tarihi uzatıldı

Ticaret Bakanlığı Elektronik Ürün Senedi Yönetmeliği Resmi Gazete’de yayımlandı. Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) doğrudan alım satım yapan gerçek veya tüzel kişilerin emir verebilme tarihi 30 Haziran 2025 olarak yeniden belirlendi.

Haber Merkezi
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Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda emir verebilme tarihi uzatıldı
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Ticaret Bakanlığı Elektronik Ürün Senedi yönetmeliğinde değişilik yapıldı. Resmi Gazete'fde yayımlanan Ticaret Bakanlığı Elektronik Ürün Senedi yönetmeliği yürürlüğe girdi. 

TÜRİB'de emir verebilme tarihi uzaltıldı

Buna göre, Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda (TÜRİB) doğrudan alım satım yapan gerçek veya tüzel kişilerin emir verebilme tarihi 30 Haziran 2025 olarak yeniden belirlendi.

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