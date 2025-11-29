  1. Ekonomim
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) Konsey üyeliğine 139 ülkenin desteğiyle üst üste 14'üncü kez seçildiğini duyurdu.

Türkiye üst üste 14’üncü kez IMO konseyine seçildi
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Birleşmiş Milletlerin (BM) ihtisas kuruluşu olan ve dünya denizciliğinin standartlarını belirleyen Uluslararası Denizcilik Örgütünün (IMO) Konsey üyeliği seçimlerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakan Uraloğlu, seçimlerin IMO'nun 34'üncü Genel Kurulu sırasında 28 Kasım 2025 tarihinde Londra'da gerçekleştirildiğini kaydetti.

Türkiye üst üste 14’üncü kez IMO konseyine seçildi - Resim : 1

Bakan Uraloğlu, örgütün yürütme organını teşkil eden IMO Konseyine Türkiye'nin 1999 yılından bugüne kadar kesintisiz şekilde seçildiğini belirterek, "Uluslararası toplumun güvenini kazanan ülkemiz 139 ülkenin desteği ile IMO Konsey üyeliğine üst üste 14'üncü kez seçildi" açıklamasında bulundu.

Bakan Uraloğlu, "Seçimlerin ülkemiz adına bir kez daha başarıyla sonuçlanması için Bakanlığımız ve Dışişleri Bakanlığı temsilcileri yoğun bir çaba sergilemiştir. 139 ülkeden aldığımız bu desteğin ardında, denizcilik alanında uluslararası düzenlemelere uygun olarak benimsenen başarılı politikalar ve atılan somut adımların yanı sıra IMO'nun çalışmalarındaki etkin varlığımız ve ülke görünürlüğümüz de yer almaktadır. Ülkemiz IMO Konsey üyeliği çerçevesinde, denizcilik alanında sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri ile bilgi ve tecrübesi sayesinde IMO'nun çalışmalarına ve hedeflerinin ilerletilmesine yönelik somut katkılarda bulunmaya devam edecektir" dedi.

