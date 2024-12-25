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Türkiye Uzay Ajansı yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde şirketleşebilecek

Türkiye Uzay Ajansının (TUA) yurt içi ve dışında şirketleşebilmesinin önü açıldı. Karar Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre TUA’nın, ulusal veya uluslararası plan, proje ve çalışmalar yapılması veya yaptırılması amacıyla uluslararası işbirliklerine gidebilecek.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye Uzay Ajansı yurt içi ve yurt dışı faaliyetlerinde şirketleşebilecek
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Türkiye Uzay Ajansının (TUA), uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil, uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürünün geliştirilebilmesi amacıyla yurt içi ve dışında şirketleşebilmesinin önü açıldı.

Resmi Gazete'de yayımlandı 

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, TUA, uydu, fırlatma araç ve sistemleri, hava araçları, simülatörler, uzay platformları dahil, uzay ve havacılıkla ilgili her türlü ürün, teknoloji, sistem, tesis, araç ve gereçlerin tasarımı, üretimi, entegrasyonu ve gerekli testlerinin yapılmasını sağlamak amacıyla yurt içinde ve dışında tesis, AR-GE merkezi veya test merkezi kurabilecek. Ayrıca, kurum, ulusal veya uluslararası plan, proje ve çalışmalar yapılması veya yaptırılması amacıyla uluslararası işbirliklerine gidebilecek.

Şirket kurma, pay sahibi olma ve hisse devrini önü açıldı

Kararnameyle Ajansın görev alanı ve faaliyetleri kapsamında, uzay ve havacılık teknolojileri ve sistemleri alanında Cumhurbaşkanı onayıyla yurt içinde ve dışında özel hukuk hükümlerine tabi şirket kurmasının, kurulmuş şirketlere ortak ve buralarda imtiyazlı pay sahibi olmasının, şirket satın almasının ve sahip olduğu şirketleri veya hisselerini devretmesinin önü açıldı.

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