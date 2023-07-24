Türkiye üzerinden petrol taşımacılığı yüzde 33,5 azaldı
Türkiye üzerinden geçen boru hatlarıyla taşınan petrol miktarı, bu yılın haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 azalarak 25 milyon 109 bin varil oldu.
Türkiye’den geçen boru hatlarından taşınan ham petrol miktarı Haziran ayında Irak-Türkiye hattının kesik olması nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 33,5 azaldı.
Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye üzerinden geçen 4 boru hattıyla taşınan ham petrol miktarı 2023 yılı Haziran ayında Irak-Türkiye hattının kesik olması nedeniyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 azalarak 25 milyon 109 bin varil oldu.
Irak-Türkiye hattından son üç ay boyunca petrol akışı olmadı. 2022 yılının aynı ayında 4 boru hattından taşınan ham petrol 37 milyon 755 bin varil seviyesindeydi. 2023 yılı Mayıs ayında taşınan 24 milyon 272 bin varil ham petrole göre ise yüzde 3,4 artış yaşandı.