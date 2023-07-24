Türkiye üzerinden petrol taşımacılığı yüzde 33,5 azaldı

Türkiye’den geçen boru hatlarından taşınan ham petrol miktarı Haziran ayında Irak-Türkiye hattının kesik olması nedeniyle bir önceki yıla göre yüzde 33,5 azaldı.

Boru Hatları ile Petrol Taşıma Anonim Şirketi (BOTAŞ) tarafından açıklanan verilere göre, Türkiye üzerinden geçen 4 boru hattıyla taşınan ham petrol miktarı 2023 yılı Haziran ayında Irak-Türkiye hattının kesik olması nedeniyle geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,5 azalarak 25 milyon 109 bin varil oldu.

Irak-Türkiye hattından son üç ay boyunca petrol akışı olmadı. 2022 yılının aynı ayında 4 boru hattından taşınan ham petrol 37 milyon 755 bin varil seviyesindeydi. 2023 yılı Mayıs ayında taşınan 24 milyon 272 bin varil ham petrole göre ise yüzde 3,4 artış yaşandı.