Türkiye Varlık Fonu dolar cinsinden tahvil ihracı planlıyor

Türkiye Varlık Fonu (TVF), eylül ayında uluslararası kreditörlerle olası bir dolar cinsinden tahvil ihracını görüşüyor. Bu yılki ilk borçlanması olacak bu ihraçla fonun 500 milyon dolara kadar kaynak sağlaması bekleniyor.

Konuya yakın kaynakların Bloomberg News'a verdikleri bilgiye göre, görüşmeler henüz kamuoyuna açıklanmadığı için kimliklerinin gizli kalmasını isteyen yetkililer, fonun bu ihraçla 500 milyon dolara kadar kaynak sağlayabileceğini belirtti. Ancak, ihraç edilecek tahvilin kesin büyüklüğü ve vadesi henüz netleşmediği ifade edildi.

Türkiye Varlık Fonu yetkilileri ise, konuyla ilgili yorum yapmaktan kaçındı.

Tahvil piyasalarına ek olarak, fonun kredi finansmanına da artan şekilde başvurduğu biliniyor.

Bu ayın başlarında, Kuveyt Finans Kurumu liderliğindeki bir konsorsiyumdan İslami finans kurallarına uygun 600 milyon dolarlık murabaha finansmanı sağlamıştı. Fonun 2029 vadeli dolar cinsi tahvili salı günü dolar başına 105 sent civarında işlem görürken, 2024 yılında ihraç ettiği dolar cinsi sukukları da bulunuyor.

Türkiye, egemen varlık fonunu 2016 yılında kurmuş ve özel sektör için büyük görülen yatırımlarda öncü rol üstlenmesini görevlendirmişti. Fon, devlet bankaları Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin yanı sıra Türk Hava Yolları ve yerel borsadaki hisseler de dahil olmak üzere bir dizi varlığı bünyesinde barındırıyor.