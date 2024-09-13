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Türkiye Varlık Fonu ilk sukuk ihracına hazırlanıyor

Bloomberg, TVF’nin kira sertifikası (sukuk) satışı planladığını aktardı. Sukuk ihracı için yatırım bankalarıyla görüşüldü.

Haber Merkezi
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Türkiye Varlık Fonu ilk sukuk ihracına hazırlanıyor
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Bloomberg News'un haberine göre, Türkiye Varlık Fonu (TVF), ilk sukuk satışını düşünüyor.

TVF’nin ihracın zamanlaması ve büyüklüğü için yatırım bankalarıyla görüşmelerde bulunduğu belirtilirken, 5 yıl vadeli 500 milyon dolarlık sukuk satışı öngörüldüğü belirtildi.

Geçen günlerde TVF yönetimi Dubai ve Abu Dabi'de yatırımcılarla bir araya gelmişti. TVF’nin görüştüğü yatırımcı kitlesi özellikle sabit getirili menkul kıymetler alanında yatırım yapan kesim olmuştu.

Bu yılın başlarında TVF, 500 milyon dolarlık ilk dolar cinsi tahvil anlaşması için 7 milyar dolarlık talep aldı. 5 yıl vadeli dolar tahvilleri yüzde 8,375'ten fiyatlandırıldı.

TVF’nin portföyündeki şirketler

TVF’nin portföyünde 7 sektörden 31 şirket, 2 lisans ve çeşitli taşınmazlar bulunuyor.

TVF bünyesindeki şirketler ağırlıklı finans alanından olurken, Ziraat Bankası, HalkBank, Vakıfbank, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Türk Hava Yolları, PTT, Botaş, Türkiye Petrolleri, Turkcell, Türksat, Türk Telekom, Çaykur, Kayseri Şeker, Türk Şeker, Türk Tarım, Kardemir, Koza-İpek Holding ve İstanbul Finans Merkezi gibi gayrimenkuller de bulunuyor.

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