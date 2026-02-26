Türkiye Varlık Fonu İzmir Limanı için yatırıma başladı

DUYGU GÖKSU / İZMİR

Deniz Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi Başkanı Yusuf Öztürk, odanın şubat ayı meclis toplantısında, Türkiye Varlık Fonu’nun İzmir Limanı'nda yatırımlara başladığını belirterek, limanın kapatılmayacağını, işletme modeli konusunda farklı alternatiflerin değerlendirileceğini söyledi. Limanın işletme modeli için hem turizm hem de yük limanı olarak çeşitli işletmecilerle görüşmeler yapılacağını dile getiren Öztürk, “İzmir Limanı’nın kapatılmasına yönelik söylemler var. İzmir ve çevresinin, ekonomik ve sosyolojik açıdan çok boyutlu ele alınması gerekiyor. Akademisyenler ve ilgili paydaşlarla istişare yapılmadan limanın kapanmasına ilişkin görüş bildirilmesi doğru değil” dedi.

“KDV oranları değerlendirilmeli”

Yunanistan hükümeti tarafından, Rodos ve Girit hariç, Ege'nin doğusunda yer alan ve nüfusu 20 binin altında olan 24 adada KDV oranlarının düşürülmesi üzerine Türk deniz turizminin de canlanması için KDV oranlarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, Yunanistan'ın zaten düşük olan KDV oranının daha da aşağı çekilmesi halinde ortaya çıkacak tabloyu iyi analiz etmek gerektiğini söyledi.