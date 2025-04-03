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Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom borcunu erken kapadı

Varlık Fonu, Türk Telekom için kullandığı kredinin borcunu erken kapattı. Böylece fon, 150 milyon dolardan fazla faiz tasarrufu sağladı.

Haber Merkezi
AA
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Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom borcunu erken kapadı
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Türkiye Varlık Fonu (TVF), Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin satın alımı için 2022'de kullandığı kredinin borcunu erken kapatarak 150 milyon dolardan fazla faiz tasarrufu sağladı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre Türkiye Varlık Fonu, güçlü nakit akışı ve uygun maliyetli finansman kaynakları sayesinde ilk kez bir kredisini erken ödeme imkanı elde etti.

Türk Telekom için 2022'de kullanılan kredinin refinansman süreci başarıyla tamamlanırken, bu işlem sayesinde toplamda 150 milyon doların üzerinde faiz tasarrufu sağlandı. Bu süreçte, 2025 yılı anapara taksiti dahil olmak üzere toplam 634 milyon dolarlık kredi borcu erken ödenirken, kalan bakiye 5 yıl vadeli, 750 milyon dolar tutarındaki yeni bir krediyle refinanse edildi.

Yeni krediyle birlikte önceki anlaşmadaki vade sonu balon ödeme yapısı kaldırıldı; taksitler vade geneline yayıldı ve ödeme planı TVF'nin nakit akışına uygun hale getirildi.

Ayrıca eski kredi kapsamında Türk Telekom'dan elde edilecek gelirler üzerindeki kısıtlamalar kaldırılarak, bu gelirlerin serbestçe kullanılması mümkün hale geldi.

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