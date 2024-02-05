Türkiye Varlık Fonu'ndan borçlanma için bankalara yetki
Türkiye Varlık Fonu, 5 yıllık dolar cinsi tahvil ihracına yönelik yatırımcı toplantıları için bankalara yetki verdi.
Reuters
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Türkiye Varlık Fonu (TVF), 5 yıl vadeli dolar cinsi tahvil ihracı için yatırımcı toplantıları düzenlemesi için BBVA, JP Morgan ve Standard Chartered'a yetki verdi.
LSEG servislerinden IFR'da yer alan ve bankacılık kaynaklarına dayandırılan habere göre toplantılar bugün başlayacak.
Türkiye Varlık Fonu 2020 yılında eurobond ihracını erteleme kararı almıştı.