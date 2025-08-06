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Türkiye Varlık Fonu’ndan finansman hamlesi! Toplam kaynak tutarı 1,8 milyar doları aştı

Türkiye Varlık Fonu, Kuwait Finance House liderliğindeki konsorsiyumla 600 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli murabaha finansmanı anlaşması imzaladı. İslami finansman piyasalarından sağlanan toplam kaynak 1,8 milyar doları aştı.

Haber Merkezi
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Türkiye Varlık Fonu’ndan finansman hamlesi! Toplam kaynak tutarı 1,8 milyar doları aştı
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Türkiye Varlık Fonu (TVF), 600 milyon dolarlık uzun vadeli murabaha finansmanına imza attı.

TVF'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye Varlık Fonu, stratejik amaçları arasında yer alan finansal piyasaların derinleşmesine ve çeşitliliğinin artırılmasına yönelik adımlarına devam ediyor. 

Cumhurbaşkanı ve TVF Yönetim Kurulu Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren fon, 2024 sonu itibarıyla 5 trilyon dolarlık hacme ulaştığı değerlendirilen küresel İslami finansman alanındaki önemini her geçen gün artırıyor.

Kuwait Finance House ile  600 milyon dolarlık anlaşma

Katılım Sigorta, Katılım Finans ve İstanbul Finans Merkezi gibi yatırımların yanı sıra sukuk ve murabaha gibi İslami finansman araçlarını aktif şekilde kullanarak finansal piyasaların derinleştirilmesine katkı sunmayı hedefleyen TVF, bu doğrultuda önemli bir finansman işbirliğine imza attı. Kuveyt'in ilk İslami bankası olan Kuwait Finance House (KFH) grubu bankalarının oluşturduğu konsorsiyum ile TVF arasında 600 milyon dolarlık, 5 yıl vadeli murabaha finansmanı anlaşması imzalandı.

Toplam kaynak tutarı 1,8 milyar doları aştı

Vadesi ve tutarı bakımından Türkiye'deki kuruluşlara örnek teşkil eden ve teminat veya garanti içermeyen bu finansman anlaşması, TVF'nin güçlü mali yapısı, uluslararası piyasalardaki itibarı ve yatırımcılarla kurduğu güvene dayalı ilişkiler sayesinde, uygun maliyetli ve piyasa şartlarıyla uyumlu koşullarda temin edildi. Anlaşmayla Türkiye Varlık Fonu'nun İslami finansman piyasalarından sağladığı toplam kaynak tutarı 1,8 milyar doları aştı.

Bu işlem, Türkiye ile Kuveyt arasındaki finansal işbirliğini güçlendirirken aynı zamanda TVF'nin küresel piyasalarda kaynak çeşitliliğini artırma ve stratejik yatırımlarla Türkiye'nin ekonomik büyümesine ve sermaye piyasalarının derinleşmesine katkı sağlama hedeflerine de hizmet ediyor.

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