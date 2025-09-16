  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Türkiye Varlık Fonu'ndan Vakıfbank hamlesi: Hisse satışı için süreci başlattı
Takip Et

Türkiye Varlık Fonu'ndan Vakıfbank hamlesi: Hisse satışı için süreci başlattı

Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank’taki 152 milyon TL nominal değerli yüzde 1,53 payını yurtdışındaki kurumsal yatırımcılara satış için Merrill Lynch’e yetki vererek süreci başlattı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye Varlık Fonu'ndan Vakıfbank hamlesi: Hisse satışı için süreci başlattı
Takip Et

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Vakıfbank'ta bulunan paylarından 152 milyon TL nominal değere sahip, çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık yüzde 1,53 olan kısmını Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi için yetki verdi.

TVF'den KAP'a yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank sermayesinin %74,79'una tekabül eden ve TVF mülkiyetinde bulunan toplam 7.415.921.522,54 TL nominal değerli payların 152.000.000 TL nominal değere kadar olan kısmının (çıkarılmış sermayeye oranı yaklaşık %1,53), hızlandırılmış talep toplama yöntemi ile Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satış işlemi kapsamında Merrill Lynch International tek küresel koordinatör ve talep toplayıcı (Sole Global Coordinator and Bookrunner) olarak yetkilendirildi ve satış süreci başlatıldı.

Satılacak pay adedi ve satış fiyatı gibi İşlem'e ilişkin nihai şartlar, hızlandırılmış talep toplama süreci sonucunda belirlenecek. Hızlandırılmış talep toplama sürecinin tamamlandığı ve satış sonuçları ayrıca açıklanacak olup, İşlemin takasının borsa dışında gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Açıklamada "İşlem kapsamında, Paylar'ın tamamının satılması halinde, Türkiye Varlık Fonu'nun Vakıfbank taki doğrudan pay sahipliğinin %73,26 olması, Vakıfbank'ın serbest dolaşımda bulunan paylarının ise %7,51 olması beklenmektedir. İşlem sonrasında Türkiye Varlık Fonu'nun mülkiyetinde bulunmaya devam edecek Vakıfbank payları için, birtakım mutat istisnalar ve Koordinatör'ün izni ile gerçekleştirilecekler hariç olmak kaydıyla, İşlem'in tamamlanmasını takip eden 90 günlük süre için satmama taahhüdü (lock-up) verilmiştir." denildi.

Borsa İstanbul'dan 4 hisseye kredili işlem yasağıBorsa İstanbul'dan 4 hisseye kredili işlem yasağıEkonomi

 

Astor Holding'den pay satışı kararıAstor Holding'den pay satışı kararıŞirket Haberleri

 

Ekonomi
KESK'ten yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine dava
KESK'ten yarı zamanlı çalışma yönetmeliğine dava
Xiaomi'den Apple hamlesi: Yeni modelin ismini değiştirdi
Xiaomi'den Apple hamlesi: Yeni modelin ismini değiştirdi
Borsa İstanbul'dan 4 hisseye kredili işlem yasağı
Borsa İstanbul'dan 4 hisseye kredili işlem yasağı
Motorlu araçlar ve römorklarına ilişkin düzenleme! AB standartları ile uyumlu olacak
Motorlu araçlar ve römorklarına ilişkin düzenleme! AB standartları ile uyumlu olacak
Kuraklık hasadı tehdit ediyor! Ayçiçek yağı fiyatları yükseldi
Kuraklık hasadı tehdit ediyor! Ayçiçek yağı fiyatları yükseldi
Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ağustosta 75 bin yolcuya hizmet verdi
Mardin Prof. Dr. Aziz Sancar Havalimanı ağustosta 75 bin yolcuya hizmet verdi