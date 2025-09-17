Türkiye Varlık Fonu'ndan Vakıfbank'ta hisse satışı

Türkiye Varlık Fonu (TVF), Vakıfbank'ın çıkarılmış sermayesinin yüzde 1,53'üne tekabül eden toplam 152 milyon TL nominal değerli payların Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışını gerçekleştirdi.

TVF'den KAP'a yapılan açıklamada, "16 Eylül 2025 tarihli özel durum açıklamasını takiben gerçekleştirilen talep toplama işlemi sonucunda, Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'nun çıkarılmış sermayesinin yüzde 1,53'üne tekabül eden toplam 152.000.000 TL nominal değerli payın hızlandırılmış talep toplama yöntemiyle, Türkiye dışında yerleşik kurumsal yatırımcılara satışı pay başına 27,07 TL bedel üzerinden toplam 4.114.640.000 TL karşılığında gerçekleşmiştir" denildi.

"TVF ana pay sahibi olmaya devam edecek"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Takas işleminin mutat kapanış şartlarına tabi olmak üzere 19 Eylül 2025 tarihinde borsa dışında gerçekleştirilmesi beklenmekte olup, söz konusu takas işlemi tamamlandığında ayrıca açıklama yapılacaktır. İşlem'in kapanışını takiben, Türkiye Varlık Fonu'nun Vakıfbank'taki doğrudan pay sahipliği yüzde 73,26 olacak, Türkiye Varlık Fonu, Vakıfbank'ın ana pay sahibi olmaya devam edecektir."