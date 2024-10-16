Türkiye Varlık Fonu'nun sukuk ihracına yoğun talep

IFR'de yer alan bankacılık kaynaklarına dayanan habere göre, TVF’nin 5 yıl 3 ay vadeli kira sertifikası (sukuk) ihracına 3 milyar doların üzerinde talep gelirken, ilk getiri beklentisi de yüzde 7,5-7,625 aralığında oldu.

İhraç bugün fiyatlanacak. IFR'nin 14 Ekim'de yayımladığı haberde, TVF, uluslararası piyasalarda dolar cinsi sukuk ihracı için Emirates NBD Capital, J.P. Morgan ve Standard Chartered Bank'a yetki vermişti.

Sukuk nedir?

Sukuk, yatırımcılara faizsiz (sabit veya değişken) getiri sağlayan bir yatırım enstrümanı olurken, finansman yaratmak amacıyla ihraç edilen sukuklardan yatırımcılar, yatırımları oranında kira sertifikasının dayanak varlığı üzerinden dönemsel getiri alırlar.

Sukuk (kira sertifikaları), varlık kiralama şirketleri tarafından devletlere, bankalara, şirketlere finansman sağlamak amacıyla ihraç edilir. Sukuk, bonodan farklı olarak borca değil varlığa dayalıdır.