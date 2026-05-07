Türkiye ve Cezayir Tercihli Ticaret Anlaşmasını bu yılın sonuna yetiştirmeye çalışacak

Mehmet KAYA - ANKARA

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun’un resmi ziyareti kapsamında düzenlenen foruma Cezayir Dış Ticaret ve İhracatı Teşvik Bakanı Kamel Rezig de katıldı.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat açılışta yaptığı konuşmada, Türkiye’nin Afrika’daki en güçlü ticaret ortaklarından biri olduğunu vurguladı.

Yeni anlaşmalarla bu ilişkilerin derinleştiğini belirten Bolat, tercihli ticaret anlaşmasına yönelik iradeyi teyit ederek şöyle konuştu:

"Türkiye ile Cezayir arasında müzakereleri iki yıldır devam eden tercihli ticaret anlaşması görüşmelerinin yıl sonuna kadar bir anlaşma ile sonuçlanması irademizi birlikte karşılıklı olarak ortaya koyacağız.

Bunun yanında yatırımcılar için çok önemli bir husus, yatırımların teşvik edilmesi ve yatırımların korunması anlaşması. Bu anlamda iki ülke arasında bir anlaşma imzalanmasına büyük bir ihtiyaç var.

Bu konuda da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız ile Cezayir Maliye Bakanlığı arasında görüşme devam etmektedir. Bunun da en kısa sürede anlaşma ile sonuçlanmasını gönülden arzu ediyoruz."

Bakan Bolat, Rönesans Holding ve Cezayir ulusal hidrokarbon şirketi Sonatrach’in Adana’da Ceyhan Polipropilen üretim tesisi yatırımını sürdürdüğünü hatırlatarak, bu yatırımın da hızlandığını kaydetti.

Cezayir Dış Ticaret ve İhracatı Teşvik Bakanı Kamel Rezig de konuşmasında, ekonomik ilişkilerin sağlam bir zeminde bulunduğunu vurgulayarak, gelecekte hacmin daha da artacağını, iki ülkenin karşılıklı yatırımlarının önemli boyutlarda olduğunu belirtti.

Cezayir’li Bakan da Türkiye ile Tercihli Ticaret Anlaşmasını sonuçlandırmayı istediklerini belirterek tamamlanmasının iki ülke ekonomik ilişkileri açısından “dönüm noktası” olacağını söyledi.

OLPAK: Cezayir dünyanın en önemli güneş enerjisi potansiyeline sahip ülkelerinden biri

Toplantıda konuşan Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak da eşdeğer karşı kuruluş CREA ile imzalanan mutabakat zaptıyla ilişkilerin derinleşeceğini belirterek, TOBB bünyesinde ortak oda kurulacağını açıkladı.

Olpak, iki ülkenin geniş bir ekonomik işbirliği potansiyeli olduğunu bu kapsamda Cezayir’in sahra bölgesinin dünyanın en önemli güneş enerjisi santrali alanlarından biri olarak dikkat çektiğini vurguladı.

Olpak, Afrika bölgesini kapsayan serbest ticaret anlaşmasının tarafı olan bu ülke ile ortak olarak diğer ülkeleri hedefleyen ekonomik faaliyetlerin de mümkün olduğunu kaydetti. Olpak, yatırımların karşılıklı korunması anlaşmasının da önemli gündem maddesi olduğunu vurguladı.