Türkiye ve Çin’den enerjide iş birliği

Hunutlu Termik Santrali Çin ve Türkiye iş birliği ile açıldı. Santralin açılışına Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin Liu, Shanghai Elektrik Enerjisi Limited Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Lin Hua ve diğer yetkililer katıldı.

Hunutlu Termik Santrali'nin iki ülke arasındaki ortak "Bir Kuşak, Bir Yol" inşasının sembolik bir projesi olduğunu belirten Bayraktar, yüksek teknoloji ultra temiz emisyon standartlarının benimsediği santralin Türkiye’nin elektrik arzının yüzde 4-6'sını sağladığını kaydetti. Santralin yarattığı istihdamın yanı sıra ekonomik ve sosyal faydalar sağladığını belirten Bayraktar, aynı zamanda Türkiye ve Çin'in enerji iş birliğini daha da artırması ve iki ülkenin kalkınma stratejilerinin birbirine bağlanmasına yardımcı olmasını beklediklerini ifade etti.

Hunutlu Termik Santrali'nin Çin ile Türkiye arasındaki "Bir Kuşak, Bir Yol"un yüksek kaliteli ortak inşasının bir projesi olduğunu söyleyen Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Shaobin Liu ise iki ülke arasındaki kazan-kazan işbirliğinin model projesi olduğunu da belirtti. Bu yıl Eylül ayındaki Çin ve Türkiye devlet başkanları görüşmesinde bu projenin olumlu değerlendirildiğinden bahseden Liu, aynı zamanda bu projeyi iki ülke arasında yeşil ve düşük karbonlu bir işbirliği model projesi haline getirmek için iki tarafın birlikte çalışmaya devam edeceğini kaydetti.