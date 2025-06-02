Türkiye ve Finlandiya savunma sanayii işbirliği muhtırası imzaladı

ANKARA (EKONOMİ)

Muhtıranın Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile Finlandiya Savunma Bakanlığı Kaynak Politikalarından Sorumlu Genel Direktörü ve Finlandiya Milli Silahlanma Direktörü Olli Ruutu tarafından imzalandığı belirtildi.

NATO vurgusu

Haluk Görgün, anlaşmaya yönelik olarak mutabakat muhtırasına yönelik yaptığı değerlendirmede, işbirliğinin NATO’nun caydırıcılığının güçlendirme ve Avrupa’nın savunma sanayii entegrasyonuna katkıya vurgu yaparak, “İmzaladığımız Mutabakat Muhtırası; ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve kabiliyet geliştirme alanlarında yeni bir dönemin kapısını aralamaktadır. Müttefiklik ruhunu sanayi vizyonumuzla buluşturuyor, Avrupa-Atlantik güvenliğine katkımızı derinleştiriyoruz” ifadesini kullandı.

Savunma ve havacılık sanayiinde dönemlik ve yıllık artış sürüyor, aylık bazda düştü

Bu arada, Ekonomi Bakanlığı ve TİM verilerine dayalı yılın ilk 5 ayını kapsayan geçici dış ticaret verileri açıklandı. Savunma ve havacılık sanayii Ocak-Mayıs2025 döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre yüzde 29 oranında artarak 2 Milyar 980 Milyon Dolara ulaştı. Haluk Görgün, ihracatın tüm dünyaya yayılmasına işaret ederek, hem KOBİ hem de büyük ölçekli firmaların ihracat yapmasına vurgu yaptı.

Aylık bazda düştü, yıllık bazda 10 milyar dolar hedefi bu yıl için güçlü ihtimal oldu

TİM verilerine göre savunma ve havacılık ihracatı, 2025 Mayıs ayında bir önceki yıl aynı aya göre yüzde 24,3 oranında geriledi. Mayıs ayı itibariyle yıllık ihracat ise bir önceki yıl aynı aydaki yıllık tutarla karşılaştırıldığında, yüzde 27 artışla 7 milyar 395 milyon dolara ulaştı. Türkiye, ilk faz olarak yıllık 10 milyar dolarlık bir ihracatı hedefliyor.