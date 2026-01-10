Türkiye ve İngiltere ticaretinde 2026 planı

MEHMET DOĞAN ERDOĞAN / İNGİLTERE

Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Osman Koray Ertaş, Türkiye ile İngiltere arasındaki ikili ticaret hacminin bu yıl sonu itibarıyla 30 milyar doları geçmesinin beklendiğini belirterek, 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerlediklerini bildirdi.

Bu yılın önemli gelişmelerinden birinin, İngiltere'den Eurofighter Typhoon uçaklarının tedarikine yönelik anlaşmanın iki ülke savunma bakanları tarafından imzalanması olduğuna dikkati çeken Ertaş, ayrıca 12 adet C130J askeri kargo uçağı satın alınmasına ilişkin sürecin de tamamlandığını anımsattı.

Modern ve derin ekonomik işbirliği metni

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İngiltere Başbakanı Starmer'ın Ankara'da gerçekleştirdikleri son görüşmede ilan edilen 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine emin adımlarla ilerlediklerini kaydeden Ertaş, İngiltere'nin, Türkiye'nin ilk üç ihracat pazarı içinde yer almaya devam ettiğinin altını çizdi.

Büyükelçi Ertaş, yıl içinde Türkiye'nin farklı bölgelerinden ve iş kollarından çok sayıda ticaret heyetini İngiltere'de ağırladıklarına değindi. Ertaş, "İkili ticaret hacmimiz, kasım itibarıyla geçen yıl kaydedilen 22 milyar dolar seviyesine yaklaştı. Birleşik Krallık'a mal ihracatımızın 16 milyar doları, toplam mal ticaret hacminin ise 23 milyar doları geçmesini bekliyoruz. Hizmet ticaretiyle birlikte ticaret hacmimiz 30 milyar doları geçecek." ifadelerine yer verdi.

Büyükelçi Ertaş, yıl içinde Türk teknoloji girişimlerinin Londra'da finansman ve pazar imkanlarına erişmesi için yapılan çok sayıda etkinliğe destek verdiklerini belirterek, ocakta TÜBİTAK ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-İngiltere Bilim ve İnovasyon Haftası'nın bu bağlamda yeni süreci başlattığını aktardı.

Hedefimiz 4,5 milyon turisti ağırlamak

Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi önderliğinde çok sayıda toplantı ve etkinlik gerçekleştirdiklerini kaydeden Ertaş, "Üçüncü ülkelerde iş birliğini geliştirmek amacıyla Ticaret Bakanlığımızın öncülüğünde Türkiye Müteahhitler Birliğinin desteğiyle iki forumu hayata geçirdik. Birleşik Krallık'tan ülkemize gelen ziyaretçi sayısının 2024 yılı verilerine yakın gerçekleşmesini bekliyoruz. 2026 için hedefimiz ise 4,5 milyon turisti ağırlamak olacak."