Türkiye ve Irak arasında ticaret ve fuarcılık alanında yeni işbirliği anlaşmaları imzalandı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Irak'taki temaslarını sürdürüyor. Bakan Bolat, başkent Bağdat'ta Irak Ticaret Bakanı Etir Davud Selman Al-Greyri ile gerçekleştirdiği ikili görüşmenin ve Türk İhraç Ürünleri Fuarı'nın açılışının ardından Türkiye-Irak Ortak Ekonomik ve Ticaret Komitesi (JETCO) 2. Dönem Toplantısı'na katıldı. Al- Greyri'nin de yer aldığı toplantıda, Türkiye-Irak ilişkilerinde ticaretin kolaylaştırılması, yatırım ortamının güçlendirilmesi, lojistik ve altyapı projelerinde işbirliğinin artırılması gibi stratejik alanlarda somut adımların atılması ele alındı.

"Metinde tarife dışı engellerin azaltılması konusunda çalışma hükmü var"

Programda konuşan Bakan Bolat, öncelikle Irak Ticaret Bakanı ile gerçekleştirdiği ikili görüşmede birçok konuda mutabık kaldıklarını belirterek, Iraklı mevkidaşı ile teknik konuları aşma noktasında ilerlemeler sağladıklarını söyledi. Geçtiğimiz yıl Irak-Türkiye JETCO ilk toplantısının İstanbul'da gerçekleştiğini hatırlatan Bakan Bolat, Bağdat'ta gerçekleştirilen bu toplantıda JETCO 2. Dönem Protokolü ve Fuarcılık Alanında İşbirliği Mutabakatı Zaptı'nı imzalayacaklarını bildirdi. Anlaşmanın detaylarına değinen Bakan Bolat, "Bu metinde tarife dışı engellerin azaltılması konusunda çalışma hükmü var. Menşe şehadetnamesi konusunda elektronik ortamda düzenlenme için çalışma konusu var. Türk mallarının Irak ihalelerinde kullanımı konusunda yeni bir düzenleme talebimiz var. Türk Standartları Enstitüsü (TSE) standartlarının kabulü konusu var. Ortak Gümrük Komitesi'nin kurulması ve gümrük alanındaki konuları birlikte çalışma konusu var. Tır sistemi kapsamının işletilmesi konusu var. 26 Kasım'da İstanbul'da yapılacak 11. Dünya Helal Zirvesi ve Helal EXPO'ya Irak yetkililerini ve firmalarını davet konumuz var. Yine şubat ayında Bağdat'ta yapılacak 49. Bağdat Uluslararası Fuarı'na Türkiye'nin katılımının teşvik edilmesi gibi başlıklar var" ifadelerini kullandı.

"JETCO'nun 2. Dönem Toplantıları çok verimli geçti"

Irak Ticaret Bakanı Al-Greyri ise Türkiye ile Irak arasındaki ticaret ilişkilerinin çok ileri bir seviyede olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"JETCO'nun 2. Dönem Toplantıları çok verimli geçti. Çok önemli konuşmalar yaptık. Bunların arasında tabii ki özet olarak sizlerin önünde herhangi bir engel varsa bu engellerin kaldırılması üzerinde durduk. Özellikle Türk ve Iraklı iş insanları gerçekten çok güzel ortamlarda büyük çalışmalar yapabilirler. Biz de sizi var gücümüzle destekliyoruz. Buradan özellikle özel sektöre seslenmek istiyorum. Gerçekten iki ülke arasındaki ticaret hacmi şu anda ileri düzeyde, iyi bir yerde. Buradan da gelecek olan fırsatlarla birlikte bu imkanı kullanarak daha üst seviyeye çıkarabiliriz."

Konuşmaların ardından Ticaret Bakanı Bolat ve Irak Ticaret Bakanı Al-Greyri, JETCO 2. Dönem Protokolü ve Fuarcılık Alanında İşbirliği Mutabakatı Zaptı'nı imzaladı.