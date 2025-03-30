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Türkiye ve Japonya’dan Ukrayna’nın yeniden inşası için işbirliği

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye’nin Asya pazarındaki etkisini artırmak amacıyla 24 Nisan’da Japonya’ya gidecek. Ziyaret kapsamında önemli diplomatik görüşmeler gerçekleştirilecek olup, Ukrayna’nın yeniden inşası da gündemin öncelikli konuları arasında yer alacak.

Haber Merkezi
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Türkiye ve Japonya’dan Ukrayna’nın yeniden inşası için işbirliği
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Türkiye, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında 2025 yılı için belirlediği 390 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Bakan Bolat Japonya'ya gidecek

Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye'nin Asya pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla 24 Nisan'da Japonya'ya giderek önemli diplomatik temaslarda bulunacak. Japon yetkililer ile İstanbul'da yapılan toplantıda Bakan Bolat tarafından Ukrayna'nın yeniden imarında Türkiye ve Japonya'nın ortak çalışmalar gerçekleştirebileceği vurgulanmıştı.

Ukrayna'nın yeniden inşası 

Bakan Bolat'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretinin ardından Japonya'da temaslar gerçekleştirecek olması da dikkatleri bu konu üzerinde topladı. Bu kapsamda Japonya'da gerçekleştirilecek zirvede Ukrayna'nın yeniden imarı konusunun da ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.

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