Türkiye ve Japonya’dan Ukrayna’nın yeniden inşası için işbirliği

Türkiye, Uzak Ülkeler Stratejisi kapsamında 2025 yılı için belirlediği 390 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmayı amaçlıyor.

Bakan Bolat Japonya'ya gidecek

Bu kapsamda Ticaret Bakanı Ömer Bolat Türkiye'nin Asya pazarındaki varlığını güçlendirmek amacıyla 24 Nisan'da Japonya'ya giderek önemli diplomatik temaslarda bulunacak. Japon yetkililer ile İstanbul'da yapılan toplantıda Bakan Bolat tarafından Ukrayna'nın yeniden imarında Türkiye ve Japonya'nın ortak çalışmalar gerçekleştirebileceği vurgulanmıştı.

Ukrayna'nın yeniden inşası

Bakan Bolat'ın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği Ukrayna ziyaretinin ardından Japonya'da temaslar gerçekleştirecek olması da dikkatleri bu konu üzerinde topladı. Bu kapsamda Japonya'da gerçekleştirilecek zirvede Ukrayna'nın yeniden imarı konusunun da ana gündem maddelerinden biri olması bekleniyor.