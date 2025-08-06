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Türkiye ve Suriye arasında işbirliği mutabakatı imzalandı

Türkiye ve Suriye arasındaki kurumsal işbirliğini güçlendirmek amacıyla Türkiye-Suriye İş Konseyi kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

Haber Merkezi
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Türkiye ve Suriye arasında işbirliği mutabakatı imzalandı
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Ticaret Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye Ekonomi ve Sanayi Bakanı Nidal Eş-Şaar başkanlığındaki Suriyeli heyet ile Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Ağar'ın başkanlığında, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyesi iş insanlarının katılımıyla yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirildiği bildirildi.

Toplantıda, Suriye'nin yeniden yapılanması sürecinde iki ülke arasında geliştirilebilecek işbirliği imkanlarının ele alındığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Özellikle Yap-İşlet-Devret (YİD) ve Kamu-Özel İşbirliği (KÖİ) modelleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi. İki ülke arasındaki kurumsal işbirliğini yeniden tesis etmek amacıyla Türkiye-Suriye İş Konseyi'nin kurulmasına yönelik bir mutabakat zaptı imzalanmış olup, bununla birlikte, Türkiye ve Suriye'deki sivil toplum kuruluşları arasında imzalanan 9 ayrı mutabakat zaptı ile de güçlü ve sürdürülebilir bir işbirliği zemini oluşturulmuş oldu."

Açıklamada, Bakanlık olarak Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleşmesi ve kurumsal bir çerçeveye kavuşması adına, iki ülke özel sektörleri arasındaki doğrudan iletişim kanallarını güçlendirmeye yönelik çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.

 

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