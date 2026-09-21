Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5, dünyada 11. sıraya yükseldi

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu üretimle 21,5 milyar dolarlık kömür ithalatının önüne geçilirken, fosil yakıt kullanımının ikamesiyle yaklaşık 354 milyon ton karbondioksit emisyonu da engellendi.

2008'den bu yana 21 Eylül, Dünya Sıfır Emisyon Günü olarak kutlanıyor. Küresel ısınmanın etkilerinin en aza indirilmesi, karbon ayak izinin küçültülmesi ve yenilenebilir enerjinin önemine dikkat çekilen günde, fosil yakıtların çevreye etkileri noktasında farkındalık oluşturulmaya çalışılıyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verileri, Türkiye’nin 2015-2025 arasında sıfır emisyona ulaşmak için gösterdiği performansı gözler önüne seriyor.

Güneş ve rüzgardan elektrik üretimi 10 yılda hızlandı

2015'te güneş ve rüzgardan toplamda 11 bin 847 gigavatsaat elektrik üreten Türkiye, 300 milyon dolarlık ithal kömürle üretilebilecek elektriği ikame ederek, 9,5 milyon tonluk karbondioksit emisyonunun önüne geçti. Aradan geçen 10 yılda güneş ve rüzgardan elektrik üretiminin artmasıyla fosil yakıt kullanımından kaynaklanabilecek karbon emisyonları da giderek azaldı.

Türkiye, 2015-2025 yılları arasında güneş ve rüzgar enerjisinden toplamda 442,2 teravatsaat elektrik üretti. Bu atılım, 442,2 teravatsaat seviyesindeki miktarı üretmek için gerekli olan 21,5 milyar dolar tutarındaki ithal kömür veya 43,3 milyar dolar tutarındaki doğal gaz ithalatının önüne geçti.

Fosil yakıt kullanımının ikamesi neticesinde, sadece ithal kömür kaynaklı 442,2 teravatsaat elektrik üretiminde yaklaşık 354 milyon ton, sadece doğal gaz kaynaklı 442,2 teravatsaat elektrik üretimi baz alındığında ise yaklaşık 177 milyon ton karbondioksit emisyonu engellendi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımında 2053 Net Sıfır Emisyon ve enerjide tam bağımsız Türkiye hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarını en üst düzeyde değerlendirerek milletin yarınlarını güvence altına almaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"2015-2025 yılları arasında rüzgar ve güneşten ürettiğimiz 442,2 teravatsaat elektrik sayesinde 354 milyon tona varan karbon emisyonunun önüne geçtik. Çevremizi korurken aynı zamanda on milyarlarca dolarlık fosil yakıt ithalatını da engellemiş olduk. Bugün yatırımlarıyla yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 11'inci sıraya yükselen bir Türkiye var.

Bu eşsiz potansiyelimizi, 2035'e kadar 120 bin megavat kurulu güce ulaştırarak Türkiye Yüzyılı'nı enerjinin ve sürdürülebilirliğin de yüzyılı yapacağız. Bu vesileyle 21 Eylül Dünya Sıfır Emisyon Günü'nü kutluyor, daha yeşil, doğayla uyumlu ve enerjide tam bağımsız bir Türkiye için gece gündüz demeden, yerli ve millî teknolojilerimizle yatırımlarımıza hız kesmeden devam edeceğimizi ifade ediyorum."