Türkiye yüzde 78 ile kira artışında Avrupa’da açık ara ilk sırada

Avrupa genelinde konut kiralarındaki artış hız kazanırken Türkiye, kira artışında diğer ülkelerden belirgin biçimde ayrıştı.

Euronews’ün haberine göre 2025 verileri incelendiğinde Türkiye’de yıllık kira artışı yüzde 77,6 ile açık ara en yüksek oran olarak kaydedildi. Aynı listede ikinci sırada yer alan Karadağ’da ise kira artışı yüzde 18,5 seviyesinde kaldı.

Haberde, Avrupa Birliği’nde konut harcamalarının ortalama bir hanenin gelirinin yaklaşık beşte birini oluşturduğu belirtiliyor. Türkiye’de ise konut fiyatlarındaki hızlı yükseliş, yüksek kredi faizleri ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar, ev sahibi olmayı güçleştirirken kiralık konut talebini artırıyor.

Knight Frank Avrupa Konut Araştırmaları Başkanı Kate Everett-Allen, Türkiye’deki kira artışının büyük ölçüde yüksek enflasyondan kaynaklandığını ifade ediyor.

Everett-Allen, mevcut koşulların kiralık piyasadaki baskıyı artırdığını ve ev sahibi olmanın giderek daha erişilemez hale geldiğini vurguluyor.

Ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor

Euronews’e göre Avrupa genelinde kira artış oranları ülkeden ülkeye önemli farklılık gösteriyor. 2025’te kira artışları Finlandiya’da yüzde 1 seviyesinde kalırken, Hırvatistan’da yüzde 17,6’ya kadar yükseldi.

Yunanistan’da yüzde 10, Macaristan’da yüzde 9,8, Bulgaristan’da yüzde 9,6 ve Romanya’da yüzde 8,2 oranında artış kaydedildi.

Buna karşılık Almanya’da kira artışı yüzde 2,1, Fransa’da yüzde 2,3 ve İspanya’da yüzde 2,4 seviyesinde gerçekleşti.

Neden: Talebin arzdan daha hızlı yükselmesi

Uzmanlara göre kira artışlarının temel nedeni talebin arzdan daha hızlı yükselmesi. Özellikle konut kredisi faizlerinin yüksek seyretmesi, ilk kez ev alacak kesimi kiralık piyasaya yönlendirirken, bu durum kiralar üzerinde yukarı yönlü baskıyı artırıyor.

Tavan fiyat uygulamasının etkisi

Hükümet Temmuz 2022'de kira artışlarına yüzde 25 tavan getirdi. Bu uygulama daha sonra Temmuz 2024'e kadar uzatıldı.

“Kira kontrolleri beklenmedik sonuçlar doğurdu” diyen Everett-Allen, mevcut kiracılar için yıllık artışların enflasyonun çok altında sınırlandığını, bunun da ev sahiplerini yeni kiralamalarda sert artışlarla kayıplarını telafi etmeye yönelttiğini ve piyasadaki ortalama kiraları hızla yukarı çektiğini belirtti.