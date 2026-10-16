Türkiye YZ ürünlerinde 'ilk müşteri'sini bulmalı

MEHMET KAYA / ANKARA

TTGV Ödülleri 2026, 14 Ekim günü düzenlenen etkinlik ve törenle sahiplerini buldu. Ödül töreni öncesi etkinliğin açılış konuşmasını yapan Usluel, yapay zekânın bazı alanlarda büyük başarı sağlarken bazı alanlarda zayıf kaldığını vurgulayarak bu alandaki ana etkinin ve dönüşümün yönünün yine kullanıcılar tarafında oluşacağını belirtti.

Türkiye açısından yapay zekâ alanındaki gelişmeleri değerlendiren Usluel, yatırımcı ve göreli olarak geliştiriciler yönünden sorun görülmemekle birlikte, yapılan çalışmalar sonucu çıkan ürünlerin “ilk müşterisinin” bulunmasında sorun olduğunu kaydederek ortaya çıkan ürünlerin ticarileşmesi ve pazara sunulması alanındaki zorlukları öne çıkardı.

TTGV’nin yatırımcı kimliği

TTGV’nin bu alanda yatırımcı kimliğini de öne çıkarmaya başladığını vurgulayan Usluel, aralarında teknoloji gösterimi de olan dört önemli projeye yatırımcı olarak sözleşme imzaladıklarını hatırlattı. TTGV, 13 Ekim’de “güdümlü projeler” olarak tanımladığı; TÜBİTAK-MAM ile “Gıda Endüstrisi Atıklarından Protein İzolatı Üretimi”, Baştaş Başkent Çimento ile “Ayrıştırılmış İnşaat Yıkıntı Atıklarından Karbonatlaşma ve Yeşil Çimento Üretimi”, Exitcom Recycling ile “Geri Kazanılmış Lityum Karbonatın Katot Aktif Malzeme Üretiminde Kullanılarak Batarya Hücrelerinde Kullanımı” ve Polus Engineering ile “Katalitik Olmayan Metan Pirolizi Teknolojileri Kullanılarak Temiz Hidrojen Üretiminin Gösterimi” projelerine yatırımcı olduğunu duyurmuştu.

Ödül töreni öncesi TTGV Günü adı altında yapılan etkinlik çerçevesinde konuşan Parton Big Data ve Whizzard.ai kurucusu Altan Çankır, yapay zekâ alanında 2,3 trilyon dolarlık hacmin yarısından fazlasının hâlâ altyapı yatırımlarına harcandığını, küresel olarak uygulama yönünde 48 bin yapay zekâ şirketinin bulunduğunu ve bu sayının artmaya devam ettiğini kaydetti. Çankır, Türkiye’nin “ürün geliştirme” yönünün hâlâ zayıf seyrettiği yorumunu da yaptı. Yapay zekâdaki eğilimlerden birinin, komutla çalışan sistemler yerine kullanıcıların verdiği işi otonom olarak yapan “otonom vekiller” olduğunu kaydeden Çankır, bu kullanım modelinin sağladığı fayda nedeniyle heyecan uyandırdığını ancak iyi çalışmaması hâlinde doğacak zarar nedeniyle de endişe yarattığını belirtti.

“Türkiye Yapay Zekânın Hangi Katmanında Küresel Avantaj Yaratabilir” başlıklı oturumda konuşan Forenzone Kurucusu İnci Abay Cansabuncu da her alanda gelişme yerine Türkiye’nin savunma, imalat sanayisi, fintek ve lojistik alanlarında dikey sektörlere yönelerek bu alandaki uygulamaları ve araçları geliştirip avantaj sağlayabileceğini vurguladı.

TTGV Ödülleri 2026

1. Dr. Akın Çakmakcı Öncü Araştırmacı Ödülü: "Sürdürülebilir Çimento, Sürdürülebilir ve Adaptif Malzemeler" projesiyle Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Başaran Bundur.

2. Mehmet Şuhubi Öncü Sivil İnisiyatif Ödülü: "İklim Değişikliği ile Mücadele Çalışmaları" nedeniyle Sürdürülebilir Gelecek Platformu.

3. Refik Üreyen Değişim Lideri Ödülü: "Sürdürülebilirlik, Su - Atık Su Arıtımı ve Sorumlu Üretim Yaklaşımının Kurumsal Stratejiye Entegrasyonunda Üstlendiğiniz Liderlik Rolü" nedeniyle İlker Taygan.

4. Dr. Fikret Yücel Öncü Şirket Ödülü: "Yenilikçi Tarım Teknolojileri Sektörüne Öncülük Eden Çalışmaları" nedeniyle Hektaş.