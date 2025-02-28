Türkiye zengin ülkeler sınıfına çıktı mı? Vatandaş, büyümeyi hissetti mi?

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Merakla beklenen TÜİK’in büyüme verileri açıklandı. Türkiye’nin ekonomisi; yüzde 44 enflasyonla tamamlanan 2024 yılında yüzde 3,2 büyüdü.

Vatandaşın büyümeyi hissetmesi uzun yıllardır tartışma konusu olurken, diğer yandan da 15 bin 463 dolar yükselen kişi başına Gayrisafi Yurt İçi Hasıla da “zengin ülkeler” sınıfına girip girmediğimiz konusunu gündeme taşıdı.

“Değerli TL sağ olsun, vatana millete hayırlı olsun”

Prof. Dr. Hakan Kara, “Türkiye son yıllarda dolar bazında kişi başı milli gelirde gelişmekte olan ülkelere ciddi fark atarak yüksek gelirli ülkeler sınıfına girdi. Değerli TL sağ olsun, vatana millete hayırlı olsun” dedi.

Türkiye son yıllarda dolar bazında kişi başı milli gelirde gelişmekte olan ülkelere ciddi fark atarak yüksek gelirli ülkeler sınıfına girdi. Değerli TL sağ olsun, vatana millete hayırlı olsun. pic.twitter.com/n3NB7tyJR9 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 28, 2025

Kara, bu durumunda hissedilebilir olmaması tartışmasına ise şu yorumla cevap verdi:

“Biz neden hissetmiyoruz diye çok soran olmuş. Dolar bazında gelirimiz çok arttı ama dolar bazında da epey pahalı bir ülke olduk, ondan.”

Biz neden hissetmiyoruz diye çok soran olmuş. Dolar bazında gelirimiz çok arttı ama dolar bazında da epey pahalı bir ülke olduk, ondan. pic.twitter.com/ctHkUNstE3 — Hakan Kara (@ali_hakan_kara) February 28, 2025

“Biz neden hissetmiyoruz?”

Kara’nın sonrasında işaret ettiği; hissedilebilir büyüme için bir değerlendirme de East Capital International AB Kıdemli Portföy Danışmanı Emre Akçakmak’tan geldi. Deneyimli portföy yöneticisi Akçakmak, grafikle birlikte durumu şu şekilde anlattı:

“Türkiye’nin 15 bin doları gecen kişi başı milli gelirini daha önceki zirve ile karşılaştırılabilir olarak değerlendirmek için iki düzeltme yapıyorum:

1) Dönem boyu oluşan dolar enflasyonu,

2) Geçici göçmen statüsünde rapor edilen ancak kişi başı gelir hesabına dahil edilmeyen nüfus.

Kurun bu şekilde devam edeceğini varsaymak kaydıyla nominal olarak USD 15 bin seviyesi olumsuz sayılmaz.

Ancak daha sağlıklı bir karşılaştırma ile bakılınca milli gelirin 2013 zirvesi olan USD 12.500'den USD 11.000'e geldiğini, yani zirveden 10-12% azaldığını gözlemliyorum.”

Turkiye'nin 15 bin dolari gecen kisi basi milli gelirini daha önceki zirve ile karsilastirilabilir olarak degerlendirmak icin iki duzeltme yapiyorum:



1) Dönem boyu olusan dolar enflasyonu

2) Gecici göcmen statusunde rapor edilen ancak kisi basi gelir hesabina dahil edilmeyen… pic.twitter.com/K5cTycy9dk — Emre Akcakmak (@akcakmak) February 28, 2025

“Büyümeden pay alanlar çoğunluk değil”

Prof. Dr. Ensar Yılmaz da dolar enflasyonu ve göçmenlere şu verilerle değindi:

“Kişi başı milli gelir son dört yılda yaklaşık iki katına çıkmış (8600$'dan 15.500$'a). İnanılmaz :)

i. Ortalama milli gelir dolar cinsinden artıyor, döviz kuru etkisi olduğu açık (p*q/E); p (fiyat), E (döviz kuru)'dan daha fazla arttı, fakat q (miktar) sınırlı artıyor.

ii. Bu, ortalama gelir ile yoksulluğun aynı anda artması demek, bu da büyümeden pay alanların çoğunluk olmadığına işaret.

iii. Sağlıklı bir değer için dolar enflasyonu da dikkate alınmalı.

iv. Alım gücü paritesi cinsinden milli gelirin de artık daha düşük olacağı açık,uzun süredir yerli fiyatlar geleneksel ülke karşılaştırmalarının çok üstünde (bu, sadece döviz kurundan değil, enfl. dinamiği ile ilişki)

v. Nüfus dinamikleri de önemli bakmak lazım (göçmenler gibi)”

ii. bu, ortalama gelir ile yoksulluğun aynı anda artması demek, bu da büyümeden pay alanların çoğunluk olmadığına işaret

iii. sağlıklı bir değer için dolar enflasyonu da dikkate alınmalı+ — Ensar Yılmaz (@ensar_yilmazz) February 28, 2025

“Henüz bir üst lige çıkıp çıkmadığımız belli değil”

Ekonomi Gazetesi yazarlarından Prof. Dr. Fatih Özatay da zengin ülkeler sınıfına girmediğimizi şu şekilde anlattı:

“Türkiye'nin Dünya Bankası (DB) sınıflandırmasına göre "yüksek gelirli ülkeler" sınıfına girdiği söyleniyor.

Doğru değil. Henüz bir üst lige çıkıp çıkmadığımız belli değil.

Çünkü:

DB sınıflaması cari kura (dolayısıyla değerli kura) dayanmıyor; atlas yöntemi kullanılıyor.

TL cinsi GSYH, son üç yılın yurtiçi/yurtdışı enflasyon farkları ile düzeltilmiş ortalama döviz kuru kullanılarak dolara çevriliyor.

Bu paylaşımlar cari kurdan hesaplanan kişi başına dolar cinsinden GSYH'ye dayandığı için doğru değil.

Ayrıca, nüfusa dahil edilmeyen "geçici göçmen statüsündeki" Suriyeli kişi toplamı da dikkate alınsa, kişi başına gelir %4 azalacak.”