Türkiye'de 14 bin 480 hane oturulmayacak kadar bakımsız

Türkiye’de hükümet politikalarının yarattığı ekonomik kriz, vatandaşların barınma ihtiyacını da ciddi şekilde etkiledi. Artan zamlarla birlikte kira fiyatları da fahiş seviyelere yükseldi ve milyonlarca insan konut kriziyle karşı karşıya kaldı.

Barınma krizi, mevcut konutların bakımsızlığı nedeniyle daha da derinleşti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ekiplerinin yaptığı tespit çalışmaları bile sorunun ne kadar büyük olduğunu ortaya koydu.

Barınma yardımı programı kapsamına alındı

Yurttaş, ekonomik krizin yükü ile karşı karşıya kalırken Bakanlığın “Barınma Yardımları” verisi, en temel hakların bile karşılanamadığını ortaya koydu. BirGün'ün haberine göre Bakanlığa bağlı ekipler saha taramaları sonucunda, oturulamayacak derecede eski ve bakımsız binlerce hane belirledi. Bu haneler, “Barınma yardımı” programı kapsamına alındı. Ocak 2024’te 2 bin 664 olan barınma yardımı yapılan hane sayısı, Ağustos sonunda 14 bin 480’e fırladı. 2019-2024 döneminde yapılan denetimlerde, “Oturulamayacak derecede” olarak işaretlenen hane sayısı şöyle sıralandı:

• 2019: 22 bin 413

• 2020: 23 bin 498

• 2021: 30 bin 363

• 2022: 26 bin 688

• 2023: 20 bin 846

• 2024 (Ocak-Ağustos): 14 bin 480

Oturulamayacak durumda olan haneler için yüz milyonlarca liralık kaynak aktarıldı. Verilere göre, 2024 Ocak-Ağustos döneminde yoksul hanelere, “Evlerini oturulabilecek duruma getirmeleri” için 192 milyon 225 bin 738 TL’lik yardım yapıldı.