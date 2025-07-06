Türkiye’de 2 milyon 319 bin 157 memur sendika üyesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca hazırlanan "4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu Gereğince Kamu Görevlileri Sendikaları ile Konfederasyonların Üye Sayılarına İlişkin 2025 Temmuz İstatistikleri Hakkında Tebliğ" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 3 milyon 16 bin 495 memurdan 2 milyon 319 bin 157'sinin herhangi bir sendikaya üyeliği bulunuyor. Memurların sendikalaşma oranı ise yüzde 76,88 olarak belirlendi.

Memur-Sen üye sayısında ilk sırada

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur-Sen) 1 milyon 78 bin 831 ile en fazla üyeye sahip sendika oldu.

Memur-Sen'i 560 bin 60 üye ile Türkiye Kamu Çalışanları Sendikaları Konfederasyonu (Türkiye Kamu-Sen), 166 bin 266 üye ile Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) takip etti.

Eğitimciler Birliği Sendikasının 428 bin 618 üyesi bulunuyor

"Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri", 976 bin 80 sendikalı memur sayısıyla örgütlülüğün en fazla olduğu hizmet kolu oldu.

Bu hizmet kolunda Eğitimciler Birliği Sendikasının (Eğitim-Bir-Sen) 428 bin 618, Türkiye Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmetleri Kolu Kamu Çalışanları Sendikasının (Türk Eğitim-Sen) 249 bin 447, Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikasının (Eğitim Sen) da 149 bin 13 üyesi bulunuyor.

593 bin 903 sendikalı memur sayısına sahip "Sağlık ve Sosyal Hizmetler" hizmet kolunda, Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikasının (Sağlık-Sen) 273 bin 831, Türkiye Sağlık ve Sosyal Hizmetleri Kamu Görevlileri Sendikasının (Türk Sağlık-Sen) 130 bin 991, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikasının (SES) ise 27 bin 829 üyesi var.

"Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri" kolunda ise 269 bin 34 sendikalı kamu görevlisi bulunuyor. Bu hizmet kolunda da Büro Memurları Sendikası (Büro Memur-Sen) 117 bin 46, Türkiye Büro Çalışanları Sendikasının (Türk Büro-Sen) 88 bin 766, Devlet Memurları Sendikası (DMS) 20 bin 655 üyeye sahip.​​​​​​​

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