Türkiye'de 2024'te su kaynaklarından 20,3 milyar metreküp su çekildi

Türkiye İstatistik Kurumu, 2024 yılına ilişkin su ve atık su istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, geçen yıl belediyeler, imalat sanayisi iş yerleri, termik santraller, organize sanayi bölge (OSB) müdürlükleri, maden işletmeleri ve köyler tarafından su kaynaklarından toplam 20,3 milyar metreküp su çekildi.

Suyun yüzde 54,6'sı denizden, yüzde 23,6'sı yer altı, yüzde 21,8'i yüzey suları olmak üzere yüzde 45,4'ü ise tatlı su kaynaklarından sağlandı. Denizden çekilen suyun yüzde 93,8'i soğutma amaçlı temin edildi.

Tatlı su kaynaklarından çekilen suyun yüzde 81'i belediyeler, yüzde 7,3'ü imalat sanayisi iş yerleri, yüzde 5,8'i maden işletmeleri ile OSB müdürlükleri, yüzde 4,3'ü köyler, yüzde 1,6'sı termik santrallar tarafından kullanıldı.

Alıcı ortamlara 17,2 milyar metreküp atık su deşarj edildi

Söz konusu dönemde belediyeler imalat sanayisi iş yerleri, termik santraller, OSB müdürlükleri, maden işletmeleri ve köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara toplam 17,2 milyar metreküp atık su deşarj edildi.

Deşarj edilen atık suyun yüzde 75,9'u denizlere, yüzde 19,5'i akarsulara, yüzde 1,1'i barajlara, yüzde 0,8'i foseptiklere, yüzde 0,6'sı göl/göletlere, yüzde 0,2'si araziye, yüzde 1,9'u diğer alıcı ortamlara boşaltıldı. Denize deşarj edilen atık suyun yüzde yüzde 80,1'i, soğutma suyundan oluştu.

Atık suyun yüzde 50,2'si termik santrallar, yüzde 31,9'u belediyeler, yüzde 13,8'i imalat sanayisi iş yerleri, yüzde 1,7'si OSB müdürlükleri, yüzde 1,6'sı maden işletmeleri, yüzde 0,8'i ise köyler tarafından doğrudan alıcı ortamlara bırakıldı.

Soğutma suları hariç, doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atık suyun yüzde 78,3'ü arıtıldı. Belediyeler, köyler, imalat sanayisi iş yerleri, termik santrallar, OSB müdürlükleri ve maden işletmeleri tarafından deşarj edilen atık suyun yüzde 60,9'unu soğutma suları, yüzde 39,1'ini diğer atık sular oluşturdu.

Nüfusun yüzde 98,8'i içme ve kullanma suyu şebekesinden hizmet alıyor

Toplam 1401 belediyenin 1397'sinde içme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet verildi. İçme ve kullanma suyu şebekesiyle hizmet sunulan belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 98,8 olarak hesaplandı.

Belediyeler tarafından su kaynaklarından, 7,5 milyar metreküp su çekildi. Çekilen suyun yüzde 39,8'i barajlardan, yüzde 29,8'i kuyulardan, yüzde 16,8'i kaynaklardan, yüzde 9,6'sı akarsulardan ve yüzde 3,9'u göl, gölet veya denizlerden sağlandı.

Kaynaklardan çekilen toplam 7,5 milyar metreküp suyun 4,4 milyar metreküpü içme ve kullanma suyu arıtma tesislerinde arıtıldı. Arıtılan suyun yüzde 96,7'sine konvansiyonel, yüzde 2,9'una gelişmiş, yüzde 0,4'üne ise fiziksel arıtma uygulandı.

Belediyeler tarafından deşarj edilen atık suyun yüzde 85,4'ü arıtıldı

Belediyelerin 1379'unda kanalizasyon şebekesiyle hizmet verildiği belirlendi. Söz konusu belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranı yüzde 92,8 oldu.

Kanalizasyon şebekesiyle toplanan 5,8 milyar metreküp atık suyun yüzde 48,5'i akarsuya, yüzde 37,9'u denize, yüzde 3,1'i baraja, yüzde 1,9'u göl-gölete, yüzde 0,4'ü araziye ve yüzde 8,3'ü diğer alıcı ortamlara deşarj edildi.

Kanalizasyon şebekesinden deşarj edilen 5,8 milyar metreküp atık suyun 4,9 milyar metreküpü atık su arıtma tesislerinde arıtıldı.

Arıtılan atık suyun yüzde 53,8'ine gelişmiş, yüzde 24,5'ine biyolojik, yüzde 21,4'üne fiziksel ve yüzde 0,3'üne doğal arıtma uygulandı.

Belediyeler tarafından arıtılan atık suyun yüzde 1,3'ü sanayi ve tarımsal sulama gibi alanlarda yeniden kullanıldı.

Atık su arıtma tesisiyle hizmet verilen belediye nüfusunun toplam belediye nüfusuna oranının yüzde 76,9 olduğu tespit edildi.

Belediyelerde kişi başı çekilen günlük ortalama su 255 litre

Belediyeler tarafından içme ve kullanma suyu şebekesine çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarı 255 litre olarak hesaplandı. 3 büyük şehirde ise çekilen kişi başı günlük ortalama su miktarının İstanbul için 203 litre, Ankara için 270 litre, İzmir için 215 litre olduğu belirlendi.

Belediyeler tarafından kanalizasyon şebekesiyle deşarj edilen kişi başı günlük ortalama atık su miktarı 210 litre oldu. 3 büyük şehirde ise günlük kişi başı ortalama atık su miktarı İstanbul için 291 litre, Ankara için 209 litre ve İzmir için 186 litre olarak kayıtlara geçti.