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Türkiye'de 300'ün üzerinde istasyonu bulunan akaryakıt devi yabancılara satılıyor

Türkiye'de 300'ün üzerinde akaryakıt istasyonu bulunan Zeren Group bünyesindeki Alpet, hisselerinin yüzde 49'unu mart ayında Virgin Adaları merkezli Mount Private Capital'e satmak için anlaşmaya varmıştı. Şirketin, elinde bulundurduğu çoğunluk hisselerinin satışı için de aynı fon ile masaya oturduğu öğrenildi.

Haber Merkezi
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Türkiye'de 300'ün üzerinde istasyonu bulunan akaryakıt devi yabancılara satılıyor
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2023 yılında Zeren Group tarafından Altınbaş Holding'den satın alınan Türkiye'nin önemli akaryakıt markalarından Alpet, yeniden el değiştirmeye hazırlanıyor. 

Zeren Group, mart ayında Alpet'in yüzde 49'unun Virgin Adaları merkezli Mount Private Capital'e satışı için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu. Gazeteci Olcay Aydilek'in haberine göre, Zeren Group ile aynı fon arasında yeni hisse satışı için görüşmelere başlandı. 

Türkiye'de 300'den fazla akaryakıt istasyonu var

Sözcü'deki habere göre, Türkiye'nin en büyük akaryakıt markalarından biri olan Alpet'in sahibi Zeren Group, geçtiğimiz yıl TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın almak için anlaşmaya varmış ancak imzaların atılmasına kısa bir süre kala taraflar masadan kalkmış ve söz konusu satış iptal olmuştu. 

Alpet'in satışı için Mount Private Capital ile anlaşmaya varılması halinde, Türkiye'de bir akaytakıt devinin daha çoğunluk hissesi yabancıların kontrolüne geçmiş olacak. 

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