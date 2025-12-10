Türkiye'de 400 mağazası vardı... Ünlü tatlıcıdan kötü haber

Türkiye süren konkordato dalgası bu kez kendini tatlı sektöründe gösterdi. Ekleristan Gıda Sanayi Ticaret AŞ, yaşadığı darboğazı aşamayarak Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’ne başvurarak konkordato talebinde bulundu.

2023’ten bu yana faaliyet gösteren ve birçok ilde şubesi bulunan şirkete mahkeme tarafından 3 aylık geçici mühlet tanındı. Nihai karar, bu sürecin sonunda belirlenecek.

60 kentte ağ kurdular



Enflasyonun baskısı ve özellikle merkezi lokasyonlardaki yükselen kira maliyetleri, perakende işletmelerini her geçen gün daha da sıkıştırıyor. Bu tabloya son olarak Bursa merkezli ekler zinciri Ekleristan da eklendi. Türkiye genelinde 60 şehirde 400’ün üzerinde mağazası bulunan şirket için üç aylık geçici konkordato mühleti tanındı.

Artan maliyetler ve kira ücrteleri zorladı

Ekleristan, 2020 yılında ekler alanında iddialı bir Türkiye pazarına girdi. Kısa sürede birçok kentte mağaza açtı. Büyük kentlerdeki mağazalarla hızlı bir büyüme yakaladı. Ancak maliyetlerdeki artış ve kira ücretleri şirketin mali yapısını bozdu

Bu gelişmeler üzerine Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ekleristan ve bağlı üç şirketi kapsayan üç aylık geçici konkordato mühleti kararı verdi. Kararla birlikte şirketlerin malvarlıkları koruma altına alındı ve yeni icra ya da iflas takibi başlatılması durduruldu.