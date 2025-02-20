Türkiye'de 7 yıl içinde 25 bin yeni market açılması bekleniyor

Ortakalan tarafından hazırlanan ve 265 market zincirini kapsayan "Perakende Raporu 2025" verilerine göre, organize gıda perakendeciliğinde 2024 yılı başında 52 bin 259 olan toplam market sayısı, yıl sonunda %6,65'lik bir artışla 55 bin 737'ye ulaştı.

Market sayısındaki büyümede en büyük payı indirim marketleri aldı. Yıl içinde 2 bin 252 yeni şube açarak, sektördeki genişlemenin öncüsü oldular. 2024 başında 40 bin 530 olan indirim marketi sayısı, %5,55 oranında artarak 42 bin 782’ye yükseldi.

Büyümede öne çıkan marketler

Son bir yıl içinde ulusal ölçekteki market zincirlerinin toplam şube sayısı da yüzde 15 civarı artışla 1088 oldu. Ulusal ölçekteki market zincirlerinin büyümesinde Migros ve Carrefoursa'nın süper–mini market konseptlerindeki yatırımları ile yaklaşık 550 mağazalık artış gösteren Tarım Kredi Market önemli rol oynadı.

Rapora göre, en az 5 şubeye sahip 236 yerel market zincirinin geçen yıl gerçekleştirdiği toplam açılış ise 138 oldu.

Son 10 yılda 37 bine yakın yeni zincir market açıldı

Rapora göre, 2014-2024 dönemini kapsayan son 10 yılda ise organize gıda perakendesi sektöründeki şube sayısı yüzde 193 artış kaydetti. Buna göre, 2014 sonunda zincir marketlerin 19 bin 11 adet olan şube sayısı 36 bin 726 artışla 55 bin 737'ye yükseldi.

İndirim marketlerinin sektördeki payı yüzde 77

Son 10 yılda indirim marketlerin sektördeki payı yüzde 68'den yüzde 77'ye çıkarken; indirim marketlerinin atağı karşısında yerel zincirlerin payı ise yüzde 18'den yüzde 8'e geriledi. Ulusal ölçekte yaygın market zincirleri ise stratejilerini daha küçük satış alanına sahip esnek formatlara yöneltmelerinin avantajını görerek paylarını yüzde 14'ten yüzde 15'e yükseltmeyi başardı.

Ulusal hiper ve süpermarket zincirlerinin payını artırmasında Tarım Kredi ve File gibi sektöre giren yeni oyuncuların da etkisi oldu.

Önümüzdeki 7 yıllık süreçte yüzde 44 büyüme bekleniyor

Orta vade olarak ele aldıkları önümüzdeki 7 yıllık süreçte market zincirlerinde yaklaşık 25 bin yeni açılış ve yüzde 44 büyüme öngördüklerini belirten Ortakalan Genel Yayın Yönetmeni Emre Durdu, 2031 yılına kadar ulusal market zincirlerinde yüzde 85, indirim marketlerinde yüzde 40, yerel market zincirlerinde ise yüzde 15 şube artışı beklendiğini söyledi.

Son 10 yılda 101 market zincirinin satılarak veya şubelerini kapatarak sektörden ayrıldığını belirten Durdu, önümüzdeki 7 yılda da satın alma veya kapatma gibi etkenlerle yaklaşık 55 market zincirinin daha sektörden ayrılmasının öngörüldüğünü söyledi.

Önümüzdeki 7 yılda en az 25 yerel perakendecinin ise şube sayısını artırarak zincir market tanımına dahil olması bekleniyor.

Rapora göre, en az 5 ve üzerinde şubeye sahip marketler "zincir market" olarak tanımlanıyor. Mevcut durumda Türkiye'de 265 market zinciri bulunuyor.