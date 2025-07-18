Türkiye’de ara eleman açığı büyüyor, sektörler çırak bulamıyor

Ara eleman açığı, neredeyse tüm sektörlerin en büyük sorunu haline geldi. İŞKUR’un 2025 dönemine ilişkin verilerine göre imalat sanayisinde yalnızca ilk dört ayda 341 bin civarında ara eleman açığı saptandı.

İkinci sırada yer alan idari hizmet faaliyetlerinde 128 bin, toptan ve perakende ticaret sektöründe 113 bin açık iş bulunduğu tespit edildi. En fazla açık iş pozisyonu içeren meslek grupları ise; özel güvenlik, turizm-otelcilik elemanı, reyon görevlisi, garson ve konfeksiyon işçisi olarak sıralandı. Sadece özel güvenlik sektöründe yaklaşık 22 bin, reyon işçiliği ile konfeksiyon işçisi pozisyonunda 16 bin, garson pozisyonunda ise 20 bin açık olduğu bildirildi.

Haber Global'den Sibel Gülersöyler'in haberine göre, Haziran 2025'te bildirilen toplam açık iş ve işçi sayısı 208 bin 139 olurken, Ocak–Haziran döneminde toplam 1 milyon 195 bin 954 ilan sisteme kaydedildi.

Eleman bulunamıyor

Ara eleman bulamayan işverenler, genellikle asgari ücretin yüzde elli ile yüzde seksen üstünde maaş teklif ettiklerini ancak çalışma koşulları, vardiya düzeni veya yan haklar nedeniyle çalıştıracak eleman bulamadıklarından yakınıyorlar. Uzmanların yorumuna göre, bu açığın temel nedeni vasıfsız ya da mesleki eğitimden geçmemiş iş gücü sayısının yetersiz olması.

"Meslek liseleri memleket meselesidir"

Ekonomim.com yazarı ekonomist Şeref Oğuz ise, "Ara eleman; diplomadan ziyade beceri odaklı kariyerin genel adı" uyarısında bulunurken, şunları söylüyor: "Ortada muazzam boşluk var ve bunu biz teoride endüstri meslek liseleri, sanat okullarıyla doldurmaya çalıştık ancak üniversite sınavı odaklı eğitim sisteminde meslek okullarının; eksik kabiliyet adresi gibi algılanmasına yol açınca, ara eleman dediğimiz büyük açlığımız açığa çıkıverdi.

Meslek liseleri memleket meselesidir. Üniversiteye yığılıp diplomalı işsiz mühendis yetiştirmek yerine meslek liselerine yönlendirip beceri sahibi ara elemanlar yetiştirme ihtiyacımız var. Ayağına tarla çamuru değmemiş hocaların diploma verip gönderdiği, bitkiyi tanımayan ziraat mühendisi yerine, işi bilen ara eleman yetiştirmeliyiz."

Altın bilezik

Konuştuğumuz sektör temsilcileri de ara eleman sorununun meslek liseleri veya gençlerin küçük yaşta çıraklığa yönlendirilerek çözülebileceği düşüncesinde. Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Niyazi Göger, vasıflı ve vasıfsız eleman bulamadıklarını belirtirken, “El becerisi ve bilgi birikimi gereken zanaatkarlar artık bulunmuyor. Bunun en önemli nedenlerinden birisi yetiştirecek çırak bulunmaması. Eskiden meslek sahibi olmak altın bilezikti” ifadelerini kullanıyor.

Maaşlar yetersiz

Sorunun eğitim sisteminden kaynaklandığını dile getiren Eğitim Uzmanı İlhan Sevim'in tespitleri ise şöyle:

"Türkiye'de, özellikle son yıllarda, kalifiye ara eleman, usta, tekniker ve teknisyenlere olan ihtiyaç giderek arttı. Meslek liseleriyle ilgili yanlış politikalar, mühendis veya yönetici niteliğine sahip lisans mezunlarının sayısındaki sürekli artış ve beyaz yakalı işler için duyulan talebin mavi yakalı işleri geride bırakması önemli nedenler arasında. Ayrıca düşük maaşlar ve cazip olmayan çalışma koşulları, özlük haklarının yetersizliği de gençleri çalışmaktan uzaklaştırıyor.

Nitelikli okul ihtiyacı

"Teknofest, TÜBİTAK ve Erasmus gibi projelerde aktif olarak yer alan okullar, öğrenciler açısından daha cazip hale geldi. Sanayi ve üniversite işbirliğiyle kurulan nitelikli meslek liselerinin sayısının artırılması da dönüştürücü bir etki yaratır. Bu tür girişimler, meslek liselerinin standartlarını yükseltmekle kalmaz, aynı zamanda bu okullara duyulan ilginin de artmasını sağlar."

Tercih edilmiyor

"Sorunun çözümü için öncelikli adımın meslek liselerine olan talebin artırılması gerekir. Bu okulların organize sanayi bölgelerine yakın konumlandırılması, iş dünyası ile daha güçlü bir bağ kurulmasını sağlar. Ayrıca, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında daha yüksek puanlı öğrencileri kabul eden meslek liselerinin sayısı da arttırılmalı. Ne yazık ki; Bilişim, yazılım ve savunma sanayi alanlarında halihazırda LGS'de yüksek puanlı öğrenciler tarafından tercih edilen birkaç meslek lisesi bulunuyor."