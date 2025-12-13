Türkiye’de asgari ücretli çalışan oranı her yıl artıyor

ÖZDER ŞEYDA UYANIK

Son yıllarda daha fazla gündem haline gelen asgari ücret zamları, çalışanların maaşlarının asgari ücrete yaklaşması ve zam oranlarının da yine bu oran üzerinden belirlenmesiyle daha yakından takip ediliyor.

2025 yılı Aralık ayında asgari ücret tartışmaları ve pazarlıkları hız kazanırken, Türkiye’de asgari ücret ve çevresinde kazananların oranı da merak ediliyor.

DİSK’in her yıl yayımladığı Asgari Ücret Araştırmasına göre Türkiye’de asgari ücretli çalışan oranı ne?

DİSK-AR’ın hazırladığı 2026 raporunda kullanılan 2024 verilerinde asgari ücret ve altında kazananların oranı yüzde 46,7 olarak görülüyor. Kısaca çalışanların neredeyse yarısı asgari ücret alıyor.

Asgari ücret çevresinde yani iki asgari ücret ve altında kazananların oranı ise yüzde 87,3 olurken, bu da “yakınsama” denilen asgari ücretin ortalama ücret haline geldiğini gösteriyor.

2020 sonrası asgari ücretin yükselişi

Yıllar içindeki değişim ise daha çok dikkat çekiyor.

2020 yılından bu yana pandemi dönemindeki değişim harici asgari ücret ve altında kazananların oranı yükseliyor. 2020 yılında DİSK-AR’ın TÜİK verileri üzerinden yaptığı hesaplamalara göre asgari ücret ve altında kazananların oranı yüzde 33,8 olurken, 2024’te bu oran yüzde 46,7’ye çıkıyor.

Asgari ücretin komşuları

Asgari ücrete diğer maaşların da yakınsaması ekonomistler tarafından 5 yıl önce de konuşulurken, günümüzde bu durumun herkesin görebildiği bir gerçeğe dönüşmesi tabloya da yansıyor.

Asgari ücretin yüzde 5-10-20 ve 50 daha fazlası kazananların oranlarındaki değişim de asgari ücretin ortalama ya da baz ücret haline geldiğini ortaya koyuyor.

2 asgari ücret kazananlar

Asgari ücretin iki katı ve daha fazlasını kazananlar ise “yakınsama” olgusunu daha da çarpıcı bir görünüme sokuyor. Kısaca 2 asgari ücret kazananların oranı 2023 yılında yüzde 92,3 olurken, 2024 yılında da yüzde 87,3 oranında oldu. Yüzde 10 seviyesinde bir çalışan kitlesi dışında tüm çalışanlar asgari ücretin alanında toplanmış bir görünüm sergiliyor.