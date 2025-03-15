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Türkiye'de balık avı sezonu 15 Nisan'da sona erecek

Türkiye’de 1 Eylül’de başlayan balık avı sezonu 15 Nisan’da sona erecek. Sezon bitmeden bazı tekneler erken paydos ederek daha şimdiden gelecek sezon hazırlıklarına başladı.

Haber Merkezi
İHA
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Türkiye'de balık avı sezonu 15 Nisan'da sona erecek
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Doğu Karadeniz Balıkçı Kooperatifleri Birliği Başkanı Ahmet Mutlu, bu sezon hamsinin uzun süreli olmadığını ancak yine de av verecek şekilde olduğunu kaydetti. 

"2024 yılında denizde çeşitlilik boldu"

Mutlu, "Bana göre 2024-2025 sezonu güzel, bazılarına göre ise kötü geçti. En sevindirici yanı denizde çeşitliliğin bol oluşu ve boy oranında her hangi bir sıkıntı yaşanmaması. Palamut ile başladık, palamut gayet iyiydi. Hamsi çok uzun süreli olmazsa da yine de av verecek şekilde oldu. Mazot 50 TL, ÖTV’siz alınıyor ama bir şey değişmiyor. Makineler güçlü, gemiler güçlü dolayısıyla masraflar fazla oluyor. Örneğin geçen yıl 30-40 bin TL maaş alanlar bugün 50 bin TL alıyor. Sezon belki güzel geçti ama masraflarda ona göre gerçekten arttı. Genel olarak değerlendirecek olursak buna da şükürler olsun bu sezon bereketli geçti diyebiliriz" dedi.

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