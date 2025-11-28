Türkiye’de BİT yatırımlarında GİB önde: 367 projeye ödenek ayrıldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığının, 2025 Yılı Yatırım Programı esas alınarak hazırlanan "Kamu Bilgi ve İletişim Teknolojileri Yatırımları Raporu"ndan yaptığı derlemeye göre, e-Devlet hizmet ve uygulamalarının temelini, kamu kurumları tarafından yapılan bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları oluşturuyor.

e-Devlet projeleri, diğer kamu hizmetleri sektöründe zirvede

Bu çerçevede yatırımlar, tarım, madencilik, imalat, enerji, ulaştırma-haberleşme, turizm, eğitim ve sağlık sektörleri ile bu sektörlerin dışında kalan konuları kapsayan diğer kamu hizmetleri sektörlerine ayrılacak şekilde sınıflandırılıyor. Diğer kamu hizmetleri sektörü de kurumların güvenlik, adalet, şehirleşme, çevre, KOBİ ve girişimcilik, teknolojik araştırma, istihdam, çalışma hayatı ve afetler gibi alt sektörleri kapsıyor.

Bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımlarının, sektörlere göre dağılımına bakıldığında, 205 projeyle İçişleri, Hazine ve Maliye, Sağlık bakanlıkları ile Gelir İdaresi Başkanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) gibi büyük ölçekli e-Devlet projelerini yürüten kurumlara ait projelerin yer aldığı "diğer kamu hizmetleri sektörü" ilk sırada yer alıyor.

Söz konusu sektöre, bu yıl 26 milyar 45 milyon 566 bin liralık yatırım yapılması öngörüldü. Bu kategoride en çok ödenek, 13 milyar 694 milyon 232 bin lira ile bilişim altyapısı için ayrıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelere ait yatırımların yer aldığı eğitim sektöründe 58 projeye 8 milyar 783 milyon 669 bin lira, ulaştırma sektöründe 26 projeye 3 milyar 408 milyon 27 bin lira tahsis edildi. Enerji sektöründe 19 projeye 2 milyar 202 milyon 252 bin lira, tarım sektöründe 20 projeye 823 milyon 165 bin lira, imalat sektöründe 20 projeye 650 milyon 169 bin lira, madencilik sektöründe 10 projeye 617 milyon 824 bin lira, sağlık sektöründe 4 projeye 197 milyon 105 bin lira ve turizm sektöründe 5 projeye 47 milyon 700 bin lira ödenek ayrıldı.

Böylece bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları kapsamında, 367 projeye 42 milyar 775 milyon 477 bin lira ödenek tahsis edildi.

Öte yandan bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımları için ayrılan kaynağın, 2002 yılına göre yaklaşık 12 katına çıktığı görüldü. 2002'de 203 proje için bu yılki fiyatlarıyla, 3 milyar 663 milyon lira kaynak ayrılmıştı.

En çok yatırım planlayan kurumlar

Bu yıl, en fazla bilgi ve iletişim teknolojileri yatırımı yapmayı planlayan kamu kurumları arasında, Vergi Dairesi Otomasyon Sistemi (VEDOP) İdame ve Yenileme, "Bilgisayar Sistemlerinin Bakım Onarımı" gibi projelerle Gelir İdaresi Başkanlığı ilk sırada yer aldı. Söz konusu yatırımlara, 2025'te 5 milyar lira tahsis edildi.

"Fırsatları Artırma, Teknolojiyi İyileştirme Hareketi (FATİH)", "Bilgi İşlem Altyapısı" gibi projelere yapacağı 4 milyar 818 milyon liralık yatırım ödeneğiyle, ikinci sırada Milli Eğitim Bakanlığı yer aldı.

EGM'nin, "Kent Güvenlik Yönetim Sistemleri (KGYS)", "Bilgi İşlem Hizmetleri" gibi projeleriyle, 3 milyar 989 milyon lira harcama yapması öngörüldü.

Bu kurumların yanı sıra, bilgi ve iletişim teknolojileri projelerine BTK 3 milyar 458 milyon lira, İçişleri Bakanlığı 2 milyar 485 milyon lira, Hazine ve Maliye Bakanlığı 2 milyar 5 milyon lira, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) 1 milyar 549 milyon lira, Karayolları Genel Müdürlüğü 1 milyar 10 milyon lira, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) 951 milyon lira ve Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 950 milyon lira harcaması planlandı.

Kurumlar bilgi sistemlerinin altyapısını iyileştiriyor

Milli Eğitim Bakanlığının 4 milyar 28 milyar lira ödenek tahsis edilen FATİH projesi ile Gelir İdaresi Başkanlığının 2 milyar 500 milyon lira ödenek tahsis edilen "VEDOP İdame ve Yenileme" projesi en büyük bütçeli BİT projeleri olarak öne çıkıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı ayrıca, Bilgisayar Sistemlerinin Bakım Onarımına da 2 milyar 500 milyon lira harcama yapması öngörülüyor.

Emniyet Genel Müdürlüğünün KGYS projesine yapacağı 1 milyar 500 milyar lira, BTK'nin Mobil Haberleşme Altyapısı Olmayan Yerleşim Yerlerine Altyapı Kurulması projesine ayıracağı 1 milyar 279 milyon 565 bin lira, İçişleri Bakanlığının Nüfus Hizmetleri Sistemleri İdame ve Yenileme projesine yapacağı 1 milyar 250 milyon liralık yatırım da dikkati çekiyor.