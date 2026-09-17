Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı açıklandı

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Türkiye’de hayvancılık verilerinde haziran itibarıyla özellikle koyun varlığındaki artış dikkat çekti. Büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 805 bine, küçükbaş hayvan sayısı ise 60 milyon 815 bine yükseldi.

Büyükbaş hayvan sayısı 17,8 milyona ulaştı

Haziran sonu itibarıyla Türkiye’deki sığır sayısı 17 milyon 640 bin olarak kaydedildi. Sığır varlığı, Aralık 2025’e kıyasla yüzde 0,5 arttı. Manda sayısında ise sınırlı bir gerileme görüldü. Manda varlığı yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508 baş oldu.

Küçükbaş hayvan varlığı 60,8 milyonu aştı

Küçükbaş hayvan sayısındaki yükseliş haziran ayında da sürdü. Toplam küçükbaş hayvan varlığı 60 milyon 815 bin başa çıktı. Bu grupta en belirgin artış koyun sayısında yaşandı. Koyun varlığı yılın ilk yarısında yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bine yükseldi.

Keçi sayısı 11,3 milyona çıktı

Keçi varlığında da yıl sonuna göre artış kaydedildi. Aralık 2025’e kıyasla yüzde 1,4 yükselen keçi sayısı 11 milyon 342 bine ulaştı. Böylece Türkiye’deki küçükbaş hayvan varlığının büyük bölümünü koyunlar oluşturdu.

Koyun sayısındaki artış öne çıktı

Haziran sonu verilerinde sığır ve keçi sayıları artarken, manda sayısında sınırlı düşüş görüldü. Hayvan grupları içinde en yüksek artış ise yüzde 6 ile koyunda gerçekleşti. Bir sonraki Hayvancılık İstatistikleri bülteninin Şubat 2027’de yayımlanması bekleniyor.

Hayvancılıkta son durum

Büyükbaş hayvan: 17 milyon 805 bin

Sığır: 17 milyon 640 bin

Sığır değişimi: Yüzde 0,5 artış

Manda: 164 bin 508

Manda değişimi: Yüzde 0,2 azalış

Küçükbaş hayvan: 60 milyon 815 bin

Koyun: 49 milyon 473 bin

Koyun değişimi: Yüzde 6 artış

Keçi: 11 milyon 342 bin

Keçi değişimi: Yüzde 1,4 artış