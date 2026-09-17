Türkiye'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan sayısı açıklandı
Türkiye’de Haziran 2026 itibarıyla hayvancılık verileri belli oldu. Büyükbaş hayvan varlığı 17 milyon 805 bine, küçükbaş hayvan sayısı ise 60 milyon 815 bine yükseldi. Hayvan grupları içinde en dikkat çekici artış, yüzde 6 ile koyun sayısında kaydedildi.
Türkiye’de hayvancılık verilerinde haziran itibarıyla özellikle koyun varlığındaki artış dikkat çekti. Büyükbaş hayvan sayısı 17 milyon 805 bine, küçükbaş hayvan sayısı ise 60 milyon 815 bine yükseldi.
Büyükbaş hayvan sayısı 17,8 milyona ulaştı
Haziran sonu itibarıyla Türkiye’deki sığır sayısı 17 milyon 640 bin olarak kaydedildi. Sığır varlığı, Aralık 2025’e kıyasla yüzde 0,5 arttı. Manda sayısında ise sınırlı bir gerileme görüldü. Manda varlığı yüzde 0,2 azalarak 164 bin 508 baş oldu.
Küçükbaş hayvan varlığı 60,8 milyonu aştı
Küçükbaş hayvan sayısındaki yükseliş haziran ayında da sürdü. Toplam küçükbaş hayvan varlığı 60 milyon 815 bin başa çıktı. Bu grupta en belirgin artış koyun sayısında yaşandı. Koyun varlığı yılın ilk yarısında yüzde 6 artarak 49 milyon 473 bine yükseldi.
Keçi sayısı 11,3 milyona çıktı
Keçi varlığında da yıl sonuna göre artış kaydedildi. Aralık 2025’e kıyasla yüzde 1,4 yükselen keçi sayısı 11 milyon 342 bine ulaştı. Böylece Türkiye’deki küçükbaş hayvan varlığının büyük bölümünü koyunlar oluşturdu.
Koyun sayısındaki artış öne çıktı
Haziran sonu verilerinde sığır ve keçi sayıları artarken, manda sayısında sınırlı düşüş görüldü. Hayvan grupları içinde en yüksek artış ise yüzde 6 ile koyunda gerçekleşti. Bir sonraki Hayvancılık İstatistikleri bülteninin Şubat 2027’de yayımlanması bekleniyor.
Hayvancılıkta son durum
Büyükbaş hayvan: 17 milyon 805 bin
Sığır: 17 milyon 640 bin
Sığır değişimi: Yüzde 0,5 artış
Manda: 164 bin 508
Manda değişimi: Yüzde 0,2 azalış
Küçükbaş hayvan: 60 milyon 815 bin
Koyun: 49 milyon 473 bin
Koyun değişimi: Yüzde 6 artış
Keçi: 11 milyon 342 bin
Keçi değişimi: Yüzde 1,4 artış