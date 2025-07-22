Türkiye'de de faaliyet gösteren global müzik şirketi halka arz oluyor!

Dünyanın önde gelen müzik şirketlerinden Universal Music Group (UMG), ABD’de ikincil halka arz için New York Borsası’na gizli başvuruda bulunduğunu açıkladı. Halihazırda hisseleri Amsterdam Borsası’nda işlem gören şirket, ABD piyasalarında da yer almayı hedefliyor.

Universal Music, başvurunun detaylarını henüz kamuoyuna açıklamazken, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’na (SEC) gizli şekilde sunduğu belgelerle halka arz sürecini resmen başlatmış oldu. Şirketin ABD’deki halka arz kapsamında ne kadar hisse satacağı ya da bu işlemden ne kadar gelir elde etmeyi hedeflediği henüz netlik kazanmadı.

Yaklaşık 49,65 milyar Euro

Buna karşın, Londra Menkul Kıymetler Borsası Grubu’nun (LSEG) verilerine göre Universal Music'in piyasa değeri, Pazartesi günü Amsterdam Borsası’ndaki kapanış itibarıyla yaklaşık 49,65 milyar Euro (yaklaşık 54 milyar dolar) seviyesinde bulunuyor.

Universal Music'in bu adımı, ABD sermaye piyasalarındaki canlılığı değerlendirme stratejisinin bir parçası olarak yorumlanıyor. Analistler, şirketin daha geniş bir yatırımcı kitlesine ulaşmak ve Amerikan müzik endüstrisindeki güçlü konumunu pekiştirmek amacıyla bu kararı aldığını belirtiyor.

Dünyaca ünlü sanatçıların haklarını elinde bulunduruyor

Universal Music; Taylor Swift, Drake, Billie Eilish ve The Beatles gibi dünyaca ünlü sanatçıların haklarını elinde bulunduruyor. Halka arz sürecinin tamamlanmasının ardından şirketin ABD'deki finansal ve stratejik hareket alanının genişlemesi bekleniyor. Şirket Türkiye'de ise Universal Music Turkey ismiyle faaliyet gösteriyor. En son Sezen Aksu'nun şarkı haklarını 18 milyon dolara satın almıştı.