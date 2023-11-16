Türkiye’de dijital banka hesap sayısı 104 milyona ulaştı

Teknolojinin her geçen gün giderek gelişmesi ve değişmesi sonucu dijital dönüşümde hayatımızın her alanında kaçınılmaz hale gelirken diğerlerine nazaran bankacılık sektöründe dönüşüm daha büyük bir ivme kazandı.

2021 yılında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) tarafından hayata geçirilen “Uzaktan Müşteri Edinimi” uygulamasıyla birlikte bankalar uçtan uca tüm hizmetlerini müşterilerini şubeye çağırmadan sunabilir hale geldi.

Türkiye Bankalar Birliği’nin (TBB) paylaşmış olduğu veriler dijital bankacılığın Türkiye'de hızla büyüdüğünü ortaya koyuyor. TBB’nin raporuna göre, Türkiye’de aktif dijital bankacılık hesabı sayısı, 2023 ayının ilk ayında bir önceki yıla göre yüzde 21,73’lük bir artış göstererek 104 milyona ulaştı.

Bu hesapların yılın başından bu yana yüzde 9,8’lik artış göstererek 99,2 milyona ulaşan bireysel hesaplar, 4,8 milyonunu ise ticari hesaplar oluşturuyor. 2 milyon 9 bin hesaba ait işlemler sadece internet bankacılığı üzerinden yapılırken, 91 milyon 351 bin hesap kullanıcısı mobil bankacılığını tercih etti.

Erkekler dijital bankacılığı daha aktif kullanıyor

Hızlı ve kolay şekilde 7/24 her an bankaya gitmeden tüm işlemlerinizi halletmenize yardımcı olan dijital bankacılık hizmetini TBB’nin verilerine göre en çok erkekler kullanıyor. Dijital bankacılık müşterilerinin yüzde 66’sını erkekler, yüzde 34’ünü ise kadınlar oluşturuyor. En çok yaygın olarak kullanan jenerasyon ise 36 ile 55 yaş arasında ki kişilerden oluşuyor. Bu veriler neticesinde yetişkin ve orta yaş grubunun teknolojiye ve dijital bankacılığa alıştığı da gözlemlendi.

Uzaktan hizmetle 4,5 milyon yeni müşteri

Günümüzde sosyal medya ve dijital kanallar müşterilerin tutum ve davranışlarını etkileyen önemli unsurlar haline geldi. Bankalarında dijital döneme hızlı şekilde adapte olarak ayak uydurmasıyla birlikte potansiyel müşterilerine de hızlı şekilde ulaşmalarını sağladı.

Güncel olarak uzaktan müşteri edinimi yapan banka sayısı 17’ e yükselirken, 2023’ün ilk 9 ayında 13,6 milyon yeni müşteri kazanan bankalar, bu müşterilerin 4,5 milyonunu uzaktan müşteri hizmetiyle sağladı. Bu yöntem bankaların yeni müşteri edinimi payını genişletmesi için en önemli yollardan biri oldu.

Bankacılık ürünleri karşılaştırma sektöründe alanında hizmet veren HangiKredi, uzaktan müşteri edinimi pazarının yüzde 14’ünü karşılıyor. Yani uzaktan görüntülü görüşme ile banka müşterisi olan kişilerin yüzde 14’ü, müşterisi olacağı bankayla HangiKredi aracılığıyla buluşuyor.

Kredi kartı sayısı 111,4 milyona ulaştı

2022 Yılında 99,5 milyon olan kredi kartı kullanım sayısı 2023 Ağustos ayı sonunda 111,4 milyona ulaştı. Yıl içinde kapanan, iptal edilen kredi kartları da göz önüne alındığında 8 ayda 16 milyon kredi kartı yeni müşterilerle buluşturuldu. 2022 yılı Ağustos ayında 11,7 milyon olan bu sayı bir yıl içerisinde yüzde 37’lik bir artış gösterdi.

Kredi ve kredi kartı tercihlerinde de dijital kanallar aracılığıyla uzaktan hizmet alınarak hızlı şekilde kullanım yapılabiliyor. 2023’ün ilk 6 ayında, 2022 yılının aynı dönemine oranla yüzde 32’lik bir artış ile toplamda 13,7 milyon adet ihtiyaç kredisi kullanıldı. Haziran ayından bu yana yüzde 44’ten yüzde 60’ın üzerine çıkan ağırlıklı faiz oranı sebebiyle son çeyrekte ihtiyaç kredisi kullanımlarında ise düşüş oldu.