Türkiye'de ekonomi rüzgarları değişiyor: Yatırımcılar TL tahvillerine akın ediyor

Türkiye'nin ekonomik gücüne ve geleneksel politikalara geri dönüşüne olan güven, yatırımcıları cezbetmeye devam ediyor. Lira tahvillerine mayıs ayında 6,5 milyar dolarlık rekor yabancı girişi gerçekleşirken, hisse senetleri bu yıl dolar bazında %30 artış göstererek dünyadaki en iyi performanslardan birini sergiledi. Net döviz rezervleri ise mart ayından bu yana 65 milyar dolar artış gösterdi. Bu durum, Erdoğan’ın önceki faiz indirimi politikalarının aksine, ekonomik dengelerin yeniden sağlandığını gösteriyor.

Reformlar yatırımcıları ikna ediyor

HSBC Varlık Yönetimi ekonomistlerine göre, Türkiye'nin net döviz rezervlerinin artışı, reformların etkisini gözler önüne seriyor. Aviva Investors Global Services Ltd'den analist Carmen Altenkirch, Türkiye ekonomisinin dönüşümünün etkileyici olduğunu belirterek, "Ekonomi ekibine doğru olanı yapma gücü verilmiş gibi görünüyor" dedi.

Seçimlerin ardından Erdoğan'ın Mehmet Şimşek liderliğinde atadığı piyasa dostu ekonomi ekibi, kilit faiz oranını %8,5'ten %50'ye yükselterek yabancı yatırımcıları çekti. Gemcorp Capital ekonomisti Simon Quijano-Evans, "Türkiye için her şey yolunda gidiyor" diyerek, Şimşek ve Merkez Bankası'nın enflasyonla mücadeleye devam etmesinin önemini vurguladı.

Liraya yatırım ve ekonomik istikrar

Türkiye'nin yerel para birimi cinsinden devlet tahvilleri mayıs ayında yükselirken, dolar cinsinden borçlanıp liraya yatırım yapmak, kârlı bir strateji haline geldi. PGIM Fixed Income'dan Magdalena Polan, "erdemli bir döngünün" başladığını ve Türkiye'nin ekonomik politikalarına sadık kalması gerektiğini belirtti.

Türkiye'nin riskleri arasında denizaşırı yatırımcıların liraya erişim kısıtlamaları, kısa vadeli dış borç ve cari açık bulunuyor. Ancak, yatırımcıların Türk varlıklarını satın almasının kolaylaşacağına dair işaretler de var. Yetkililer, offshore döviz swapları üzerindeki kısıtlamaları hafifletmeyi planlıyor.

Türk varlıklarına olan ilgi

Mayıs ayında yabancı yatırımcıların lira cinsinden devlet tahvili alımları rekor kırarken, Türk bankacılık hisseleri üst üste yedinci ayda da yükseldi. Citigroup Inc., Türk piyasalarının yabancı katılımının artacağını öngörürken, Bank of America stratejistleri liranın en iyi bahis olduğunu belirtiyor.

Morgan Stanley IM'den Hussein Khattab, Türkiye'nin yeni para rejiminin başarılı olduğunu ve geleneksel ekonomi politikasına dönüşün ülkenin uzun vadeli görünümünü iyileştireceğini söyledi. Khattab, "Türkiye'de özellikle kurumsal yapılanma ve mali konsolidasyon konularında reformların sürdürülmesi, makro istikrarın ötesine geçerek ülkenin uzun vadeli gidişatını iyileştirecektir" dedi.